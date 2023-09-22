Devlet desteğiyle kurdu talebe yetişemiyor Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devletin sağladığı fidan desteğiyle üzüm bağı kuran emekli polis, sezonda 4-5 ton üzüm yetiştiriyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden 2013 yılında emekli olan Duran Atak, memleketi Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine yerleşti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı destekle 2015'te 7 dönüm alanda üzüm bağı kuran Atak, sofralık alphonse lavelle, italia ve razaki çeşidi üzüm yetiştiriyor. 1 | 5

Atak, emekliliğin ardından üzüm bağı kurmaya karar verdiğini söyledi. Araştırmaları sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu belirten Atak, şöyle devam etti: "Emekli olduktan sonra memleketimize döndük. Boş durmayalım, katma değer üretelim amacıyla yola çıktık. Bu bağın oluşmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Davut Balcı'nın çok büyük katkısı var. Onun yardımıyla omcaları (bağ kütüğü) temin etmeye, ardından kafamızdaki bağı kurmaya çalıştık. 2015 yılında başladık ve bugüne geldik. 8 yılın sonunda yeterince meyve almaya başladık." 2 | 5

Atak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında asma fidanlarını temin ettiğini, bağında alphonse lavelle, italia ve razaki çeşitlerini yetiştirdiğini dile getirdi. 3 | 5