Doğada tatil keyfi yapmak isteyen kamp tutkunlarına 5 müthiş rota!
Huzur bulmak için en büyük terapinin doğayla bütünleşmek olduğuna inanan kampçılar için Türkiye tam bir cennet. Denizin maviliğinden ormandaki yeşilin bin bir tonuna, gölün verdiği huzurdan yayladaki oksijeni bol havaya pek çok güzellikle buluşarak kamp yapmak isteyenler için ENUYGUN birbirinden keyifli kamp noktalarını sıraladı...
Sakarya / Acarlar Longozu
Kamp yapmak için Sakarya'yı tercih edenlerin ilk durağı genellikle Acarlar Longozu oluyor. Küçük işletmelerden alışveriş yapıpı kır bahçelerinde keyif yapmak isterseniz, burası çok uygun. Temiz havada doğada yürüyüşe çıkabilir, hava uygunsa sandal sefası yapabilirsiniz.
Sakarya’nın diğer gözde kamp alanları arasında: Kırkpınar Sultanpınar Yaylası, Kuzuluk Tabiat Parkı, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, içinde Çamlıca Göleti’nin de bulunduğu Keremali Yaylası, yine göl manzaralı Doğancıl Yaylası bulunuyor.
Bolu'nun kamp cenneti Abant ve Yedigöller
Bolu’da Abant Gölü ve Yedigöller kamp için en gözde alanlardan.
Bolu'da Sülüklü Göl, Karagöl Tabiat Parkı ve Pürenli Yaylası kamp ve doğa sporları yapmak için çok ideal. Şirinyazı Göleti, Göksu Tabiat Parkı, Sinekli, At, Sarıalan, Örencik, Pelitözü ve Haccağız Yaylaları bol oksiyenli havasıyla dinlendirici bir tatil yapmak isteyenlerin tercih edebileceği noktalar arasında...
Kanyon çevresinde çadır keyfi için Kocaeli
Kocaeli, ormanları, gölleri ve dağlarıyla en ideal kamp rotalarından. Kartepe ve Maşukiye yakınlarındaki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın 1.5 kilometre uzunluğundaki kanyonu çevresinde kamp keyfi yapmak çok dinlendirici olabilir. Sakin ve yemyeşil doğası ile Teksen Gölü etrafında yürüyüş yapıp balık tutabilirsiniz. Sardalya Koyu, Beşkayalar Tabiat Parkı, Ercova Yaylası ve Bağırganlı, Kocaeli’nde doğa ile baş başa kamp yapmanın tadını çıkarabileceğiniz diğer kamp alanları arasında yer alıyor.
Anıt ağaçların anavatanı: Düzce
Düzce'nin çam ormanlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan tabiat harikası Torkul Gölü, Düzce’nin en gözde kamp alanı. Çağlayan, çavlan, cadı kazanı gibi farklı jeolojik yapıların ve anıt ağaçların yer aldığı Türkiye’de tescilli ilk tabiat anıtı Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı’nın da bulunduğu Samandere Şelalesi Tabiat Parkı’nda doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Kurugöl Kanyonu, Sarı Yayla Barajı, Odayeri Yaylası, Melen Çayı, Efteni Gölü, Yaylagöl Çamlıpınar Göleti, Aydınpınar Şelaleleri Düzce’de kamp keyfini yaşayabileceğiniz diğer gözde kamp alanları.