Doğadan bedava protein! Tek tek toplayıp sofralara taşıyorlar
Havaların ısınmasıyla birlikte köy mantarları da doğada çıkmaya başladı. Sivas’ta vatandaşlar, protein açısından zengin bu mantarları toplayarak sofralarına taşıyor. Etin alternatifi olarak görülen bu doğal besin, hem ekonomik hem de besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor.
Sivas’ta artan sıcaklıklarla birlikte doğada çıkmaya başlayan köy mantarları, bölge halkının ilgisini topluyor.
Halk arasında 'evlek' olarak bilinen bu mantarlar, doğal yapısı ve besleyici içeriğiyle sofralarda sıkça tercih ediliyor.
Protein bakımından zengin olan bu mantarları toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde açık alanlara doğru yola koyuluyor.
Besleyici ve lezzetli yapısıyla dikkat çeken köy mantarı, doğal yollardan temin edilebilmesi sayesinde etin yerini alan ekonomik bir alternatif olarak sofralarda kendine yer buluyor.