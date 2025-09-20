Google Haberler

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu

Doğu Karadeniz bölgesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Rize'de etkili olan sağanak derelerin su seviyelerinin yükselmesine neden oldu, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Bazı bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 1

Doğu Karadeniz’de iki gündür etkili olan sağanak, bölgede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselirken; bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 2

Bazı yollar ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 3

Köprü çöktü

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisinde yer alan bir köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 4

Vatandaşlar mahsur kaldı

Öte yandan, Tunca beldesindeki bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İş makineleri yardımıyla kurtarılabildi.

Fındıklı ilçesinde de tedbir amaçlı 15 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 5

Kaza meydana geldi

Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 6

269 personel görev yapıyor

Ayrıca;  AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yaptığı da kaydedildi.

Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu - Resim: 7

Yağış il genelinde aralıklarla devam ediyor.

