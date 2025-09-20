Doğu Karadeniz’de sağanak kabusu: Hayat felç oldu
Doğu Karadeniz bölgesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Rize'de etkili olan sağanak derelerin su seviyelerinin yükselmesine neden oldu, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Bazı bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı.
Doğu Karadeniz’de iki gündür etkili olan sağanak, bölgede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselirken; bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.
Bazı yollar ulaşıma kapandı
Heyelan nedeniyle kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Köprü çöktü
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisinde yer alan bir köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Vatandaşlar mahsur kaldı
Öte yandan, Tunca beldesindeki bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İş makineleri yardımıyla kurtarılabildi.
Fındıklı ilçesinde de tedbir amaçlı 15 ailenin tahliye edildiği bildirildi.
Kaza meydana geldi
Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.
269 personel görev yapıyor
Ayrıca; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yaptığı da kaydedildi.
Yağış il genelinde aralıklarla devam ediyor.