Dört yıl sonra gün yüzüne: Mersin'de Fin Balinası’nın iskeleti ortaya çıkıyor
Mersin Körfezi’nde 2021’de ölen ve Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor. 415 öğrencinin katıldığı kazıda, balinanın 2 metrelik kafatası ve 5 metrelik gövdesine ulaşıldı. Çalışmaların iki gün içinde tamamlanması hedefleniyor.
Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarında 2 metreden fazla uzunluktaki kafatası ile 5 metrelik gövdesi ortaya çıkarıldı. Çalışmalara eşlik eden Vali Atilla Toros'u bile heyecanlandıran keşif kazısının 2 gün sonra tamamlanması bekleniyor.
2021 yılında Mersin Körfezi'nde bir deniz aracının çarpması sonucu ölen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen Fin balinansın iskeletinin çıkarılması için kazı çalışmaları başladı. ‘Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamında yürütülen keşif kazısının 4'üncü gününde balinanın 2 metrelik metrelik çene ve kafatası ile 5 metreden fazla olan göğüs bölgesinde ulaşıldı. Omurgasının kısmen ortaya çıktığı devasa deniz canlısının göğüs altı ile kuyruk kemiklerinin ise 2 gün içerisinde ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Mersin Üniversitesi'nin önemli bir bilimsel etkinliğine hep birlikte tanıklık ettiklerine değinen Vali Atilla Toros, 2021 yılında kıyıya vuran 'Fin' balinasının 'Mavi' balinadan sonra en büyük deniz canlısı olarak da kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Rektör Prof.Dr. Erol Yaşar ise," Mersin Üniversitesi ailesi olarak biz, öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda uygulamalı ve deneyime dayalı bir eğitimle eğitim görmelerini amaçlıyoruz ve arzuluyoruz. Tabi bu süreçte öğrencilerimizin bilimsel merakının ve keşfetme duygusunun önemli bir karşılık bulduğu bu etkinliği üniversitemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
"Kafa, boyun ve göğüs bölgesinin tamamını çıkarttık"
415 öğrenci ile çalışmayı sürüden proje koordinatörü MÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas," Fin balinasının kazısı devam ediyor. 415 öğrencimizin katılımıyla birlikte başladığımız kazı bugün dördüncü gününde. Dördüncü gün itibariyle kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Şimdi bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.