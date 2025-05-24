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Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi!

Sakarya, alışılmışın dışında bir düğün konvoyu kesme sahnesine tanıklık etti. Bir grup üniversite öğrencisi, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düğün konvoyunun önünü kesti. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

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Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi! - Resim: 1

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üniversite öğrencileri, sıra dışı bir olaya imza attı.

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Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi! - Resim: 2

TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençler, test uçuşu gerçekleştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir düğün konvoyunun önünü kesti.

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Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi! - Resim: 3

Yol kesme' geleneği bu kez alışılmışın dışında uygulanınca ortaya renkli kareler çıktı.

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Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi! - Resim: 4

Düğün sahipleri de öğrencilere düğün bağı adı altında bir miktar para vererek geleneği sürdürdü. 

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