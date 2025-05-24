Düğün konvoyunun önü bu kez İnsansız Hava Aracı ile kesildi!
Sakarya, alışılmışın dışında bir düğün konvoyu kesme sahnesine tanıklık etti. Bir grup üniversite öğrencisi, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düğün konvoyunun önünü kesti. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üniversite öğrencileri, sıra dışı bir olaya imza attı.
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TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan gençler, test uçuşu gerçekleştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir düğün konvoyunun önünü kesti.
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Yol kesme' geleneği bu kez alışılmışın dışında uygulanınca ortaya renkli kareler çıktı.
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Düğün sahipleri de öğrencilere düğün bağı adı altında bir miktar para vererek geleneği sürdürdü.
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