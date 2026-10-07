Dünya kısa tatile yöneldi, 2027’de tatil alışkanlığı değişiyor

Dünya kısa seyahate gidiyor, Türkiye ters yönde





Araştırmanın en dikkat çekici Türkiye sonucu seyahatin süresinde ortaya çıktı. Dünya genelinde daha kısa ancak daha sık tatil yapma eğilimi güçlenirken, önümüzdeki 12 ayda seyahat sıklığını artırmayı planlayan Türk katılımcıların yüzde 54’ü daha uzun seyahatleri tercih etti.

Bu oran Türkiye’yi araştırmaya katılan ülkeler arasında uzun seyahat isteğinde ilk sıraya taşıdı. Türk tatilciler böylece kısa hafta sonu kaçamakları yerine, bir kez yola çıktıklarında destinasyonda daha uzun süre kalmayı tercih eden grup olarak ayrıştı.