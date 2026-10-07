Dünya kısa tatile yöneldi, 2027’de tatil alışkanlığı değişiyor
14 ülkede yapılan yeni seyahat araştırması, 2027’de Türk tatilcilerin dünyadan farklı bir rota çizeceğini gösterdi. Kısa kaçamaklar küresel ölçekte yayılırken Türkiye uzun seyahatte ilk sıraya çıktı; fiyat, doğa ve keşif de öne geçti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
14 ülkede 14 bin 744 kişiye soruldu
2027 yaklaşırken seyahat alışkanlıklarında belirgin bir değişim görülüyor. Morning Consult tarafından gerçekleştirilen küresel araştırmada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede, gelecek 12 ay içinde seyahat etmeyi planlayan 14 bin 744 yetişkinin tercihleri incelendi.
Araştırma 18 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya, İngiltere, Almanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’de gerçekleştirildi.
Dünya kısa seyahate gidiyor, Türkiye ters yönde
Araştırmanın en dikkat çekici Türkiye sonucu seyahatin süresinde ortaya çıktı. Dünya genelinde daha kısa ancak daha sık tatil yapma eğilimi güçlenirken, önümüzdeki 12 ayda seyahat sıklığını artırmayı planlayan Türk katılımcıların yüzde 54’ü daha uzun seyahatleri tercih etti.
Bu oran Türkiye’yi araştırmaya katılan ülkeler arasında uzun seyahat isteğinde ilk sıraya taşıdı. Türk tatilciler böylece kısa hafta sonu kaçamakları yerine, bir kez yola çıktıklarında destinasyonda daha uzun süre kalmayı tercih eden grup olarak ayrıştı.
Tatilde ilk beklenti: Dinlenmiş dönmek
Türklerin başarılı bir tatilden beklentisi yalnız yeni yerler görmek değil. Katılımcıların yüzde 58’i iyi bir tatilin en önemli göstergelerinden birinin eve daha dinlenmiş ve yenilenmiş biçimde dönmek olduğunu belirtti.
Türkiye bu oranla yüzde 58’lik Güney Kore ile aynı seviyede yer aldı. Listenin önünde ise yüzde 65 ile Japonya bulunuyor. Sonuçlar, seyahatin giderek yoğun programlardan çok fiziksel ve zihinsel yenilenmeyle ilişkilendirildiğini gösteriyor.
Türklerin yarısı önce fiyat ile kaliteyi tartıyor
2027 tatil kararlarında bütçe önemini koruyor. Türk katılımcıların yüzde 50’si seyahat rezervasyonu yaparken fiyat ile kalite arasındaki dengeyi en önemli kriter olarak gördüğünü söyledi.
Bu sonuç, en düşük fiyatın tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Tatilciler ödedikleri paranın karşılığında konaklama kalitesi, deneyim ve rahatlık arasında daha güçlü bir denge arıyor.
Herkesin gittiği yere gitmek istemiyorlar
Türk seyahat severlerin dikkat çekici tercihlerinden biri de destinasyon seçiminde ortaya çıktı.Katılımcıların yüzde 47’si kendilerinin, arkadaşlarının veya ailelerinin daha önce görmediği destinasyonları ziyaret etmeyi tercih ettiğini belirtti.
Neredeyse her iki kişiden birinin alışılmış rotaların dışına çıkmak istemesi, 2027’de daha az bilinen şehir ve bölgelerin seyahat talebinden daha fazla pay alabileceğine işaret ediyor.
Açık hava tatil kararını değiştiriyor
Doğa, Türk tatilciler için seyahatin giderek daha önemli bir parçası haline geliyor. Katılımcıların yüzde 50’si temiz hava ve açık havada geçirilen zamanın seyahat sırasında rahatlayabilmeleri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Türkiye bu oranla araştırmadaki en yüksek beş ülkeden biri oldu. Brezilya yüzde 54, Kolombiya ise yüzde 52 ile üst sıralarda yer aldı. Türk katılımcıların yüzde 40’ı ayrıca bedenlerini sakinleştiren ve streslerini azaltmalarına yardımcı olan deneyimleri özellikle aradığını belirtti.
Havuz ve spa hâlâ güçlü
Türk tatilcilerin konaklama tercihlerinde suyla bağlantılı deneyimler de öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 34’ü seyahat sırasında havuz, kaplıca, soğuk su uygulamaları ve benzeri su odaklı iyi yaşam deneyimlerine normal hayatlarına kıyasla daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.
Türkiye bu oranla araştırmadaki ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı. Konaklama tercihinde açık hava dinlenme alanları yüzde 45 ile en güçlü unsurlardan biri olurken, tesis içindeki havuz yüzde 36, su terapilerinin bulunduğu spa alanları ise yüzde 31 oranında rezervasyon kararını etkiliyor.
Ücretsiz kahvaltı hâlâ önemli
Yeni tatil alışkanlıkları gelişirken geleneksel bir tercih önemini koruyor: kahvaltı. Türk katılımcıların yüzde 43’ü seyahat ederken ücretsiz kahvaltı sunan konaklama seçeneklerini özellikle aradığını belirtti.
Bu tercih, tatil bütçesini kontrol altında tutma isteğiyle de örtüşüyor. Konaklama ücretinin içine kahvaltının dahil olması hem sabah planını kolaylaştırıyor hem de günlük harcama konusunda daha fazla öngörü sağlıyor.
Otel kalitesi tatilin başarısını belirliyor
Türklerin yüzde 40’ı iyi bir konaklama tesisinde kalmayı başarılı bir tatilin temel işaretlerinden biri olarak görüyor. Bu oran Türkiye’yi konaklama kalitesine yüksek önem veren ülkeler arasına taşıyor.
İngiltere’de oran yüzde 43, Suudi Arabistan ve Japonya’da ise yüzde 41 olarak ölçüldü. Dolayısıyla Türk tatilci fiyat konusunda hassas olsa da yalnızca en ucuz seçeneğe yönelmiyor; konaklama deneyimini tatilin genel kalitesinin bir parçası olarak değerlendiriyor.
Tatilde yeni stres kaynağı ortaya çıktı
Küresel ölçekte seyahat stresinin en önemli nedenlerinden biri maddi kaygılar olurken Türkiye’de farklı bir sonuç ortaya çıktı. Türk katılımcıların yüzde 33’ü aile için “mükemmel tatili” hazırlama baskısını seyahat stresinin önemli kaynaklarından biri olarak gösterdi.
Böylece tatil planı yalnız bütçe hesabına değil, ailedeki herkesin beklentilerini karşılayabilme baskısına da dönüşüyor. Araştırmanın genel sonuçları da dünya çapındaki seyahat severlerin yüzde 54’ünün bir şekilde “mükemmel tatil” baskısı hissettiğini gösteriyor.
Plan yerine esneklik öne çıkıyor
2027’de seyahat davranışındaki küresel değişimlerden biri de kusursuz plan yapma isteğinin zayıflaması.Araştırmada gezginlerin bir bölümü tatilin her saatini önceden belirlemek yerine, seyahat sırasında karar verebilecekleri daha esnek programlara yöneliyor.
Bu değişim, Türk tatilcilerin bilinmeyen destinasyonlara olan ilgisi ve uzun seyahat tercihiyle de örtüşüyor. Daha uzun süre aynı bölgede kalan yolcuların plansız keşiflere zaman ayırma şansı artıyor.
2027’de Türk tatilcinin formülü değişiyor
Araştırmadaki Türkiye sonuçları bir araya getirildiğinde 2027 seyahat tercihlerinde beş unsur öne çıkıyor:
Uzun süreli tatil, fiyat-kalite dengesi, daha önce görülmemiş destinasyonlar, açık hava ve dinlenme imkanı.
Türk tatilcinin bir yandan bütçesini gözetirken diğer yandan seyahatten daha fazla zaman, dinlenme ve keşif beklemesi, turizmde “kısa ama sık” modeline karşı farklı bir talep yaratıyor.
2027’nin dikkat çekici sorusu artık yalnız “Nereye gidilecek?” değil; “Ne kadar süre kalınacak ve o süreden ne elde edilecek?” olacak.