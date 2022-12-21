Dünya pazarına sunulan Afgan halısının üretim merkezleri arasında Türkiye de var
Afganistan'da yün ipler kullanılarak geleneksel yöntemlerle dokunan Afgan halısı şimdi Türkiye'den dünyanın dört bir yanına taşınınıyor. Dünya pazarında alıcı bulan Afgan halısı, 37 farklı işlemden geçtikten sonra hazır hale geliyor. Canlı renkleri ve karışık desenleriyle beğeni toplayan halılardan 15 farklı çeşit üretilecek şekilde hazırlanıyor.
Afgan Türkmenlerinin dokuduğu halı ve kilimler, dekoratif ürün arayanların tercihi oluyor.
Karışık desenler ile canlı renklerin bir arada kullanıldığı halılara, geleneksel Türk ögeleri ile hayvan figürleri ve hayat ağacı gibi motifler de işleniyor.
Eski zamanlardan beri "güzel halı ve kilimleri" ile bilinen Cüzcan'ın Akça ilçesi, geleneksel Afgan halısının üretim merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.
Yaklaşık 6 bin kişinin halı işiyle uğraştığı Akça'daki "Muhammedi" isimli atölyede, 28 yıldır üretim yapılıyor.