Dünyaca ünlü yıldızlar Eminem, Sting, Rihanna... İşte gerçek isimleri... Dünyaca ünlü yıldızların pek çoğu yalnızca bir isimle anılmayı tercih ediyor. Kimisi gerçek adını kullanırken, kimisi başka bir isimle şöhrete adım attı. İşte dünyaca ünlü yıldızların merak edilen gerçek isimleri...

Adele - Adele Laurie Blue Adkins Adele, İngiliz şarkıcı-söz yazarı olarak dünya çapında ün kazandı. Gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan sanatçı, 5 Mayıs 1988 tarihinde Londra'da doğdu. Müzik kariyerine 2006 yılında yayınladığı "Hometown Glory" single'ı ile başlayan Adele, hızla popülerlik kazandı. 1 | 14

Beyonce - Beyoncé Giselle Knowles Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Beyoncé Giselle Knowles-Carter, 4 Eylül 1981 doğdu. Teksas'ta doğup büyüyen Beyoncé, çocukken çeşitli şarkı ve dans yarışmalarında performans sergiledi. 1990'ların sonunda, R&B kız grubu Destiny's Childbası Mathew Knowles'un menajerliğini yaptığı grup, dünyada tüm zamanların en çok satan kız gruplarından biri oldu. 2 | 14

Bono - Paul David Hewson Bono, 10 Mayıs 1960 tarihinde İrlanda'da doğdu. Gerçek ismi Paul David Hewson'dır. 1976 yılında arkadaşalrı ile beraber U2 grubunu kurdu. Bono, etkileyici vokal tarzı ve şarkı sözleri ile ile kısa sürede grubun soliati olarak kendini kanıtladı. Yazdığı şarkı özleri sıklıkla sosyal ve politik temalıydı. Müziğinin yanı sıra Bono, hem U2 aracılığıyla hem de bireysel olarak aktivistlik yaptı. 3 | 14