Dünyaca ünlü yıldızların gerçek isimleri Dünyaca ünlü yıldızların pek çoğu yalnızca bir isimle anılmayı tercih ediyor. Kimisi gerçek adını kullanırken, kimisi başka bir isimle şöhrete adım attı. İşte dünyaca ünlü yıldızların merak edilen gerçek isimleri...

Adele - Adele Laurie Blue Adkins Adele, dünya çapında ün kazanmış bir İngiliz şarkıcı-söz yazarıdır. Gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan sanatçı, 5 Mayıs 1988 tarihinde Londra'da doğmuştur. Müzik kariyerine 2006 yılında yayınladığı "Hometown Glory" single'ı ile başlamış ve hızla popülerlik kazanmıştır. Genç yaşlarda müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken Adele, kendi hikayesini anlatan samimi şarkılarıyla dinleyicilerinin kalbini fethetmiştir. Şarkılarında genellikle aşk, kayıp ve güçlü duygusal temasları işler. Kendi yaşam deneyimlerinden esinlenen ve içten gelen sözleriyle dinleyenlerine dokunmayı başarmıştır. Adele'in müzik endüstrisindeki çıkış noktası, 2008 yılında yayınladığı "19" isimli stüdyo albümü olmuştur. Albüm, hem ticari başarı hem de eleştirel beğeni toplamış ve Adele'e Grammy Ödülleri de dahil olmak üzere birçok prestijli ödül getirmiştir. Daha sonra 2011 yılında çıkardığı "21" albümü, büyük bir çığır açarak büyük bir ticari başarı elde etmiştir. Albümde yer alan "Rolling in the Deep" ve "Someone Like You" gibi şarkılar, dünya çapında hit haline gelmiştir. 1 | 14

Beyonce - Beyoncé Giselle Knowles Beyoncé Giselle Knowles-Carter 4 Eylül 1981 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Houston, Teksas'ta doğup büyüyen Beyoncé, çocukken çeşitli şarkı ve dans yarışmalarında performans sergiledi. 1990'ların sonunda, R&B kız grubu Destiny's Childbası Mathew Knowles'un menajerliğini yaptığı grup, dünyada tüm zamanların en çok satan kız gruplarından biri oldu. Grubun müziğe ara ve'ın solisti olarak ünlendi. Bardiği dönemde Beyoncé, ilk solo albümü Dangerously in Love'ı (2003) yayımladı. Billboard Hot 100 listesinde bir numara olan "Crazy in Love" ve "Baby Boy" single'larına da yer veren albüm 11 milyon kopya sattı ve beş Grammy Ödülü kazandı. Haziran 2005'te Destiny's Child'ın dağılmasının ardından "Déjà Vu", "Irreplaceable" ve "Beautiful Liar" hitlerinin de bulunduğu ikinci solo albümü B'Day (2006) yayımlandı. Öte yandan Beyoncé, performansıyla Altın Küre'ye aday gösterildiği Rüya Kızlar (2006) ile Pembe Panter (2006) ve Obsessed (2009) filmlerindeki başrolleriyle oyunculuğa adım attı. Rapçi Jay-Z ile evliliği ve Cadillac Records (2008) filminde Etta James'i canlandırması üçüncü albümü I Am... Sasha Fierce'ı (2008) etkiledi. Şarkıcının ikinci kişiliği Sasha Fierce'ın ortaya çıkmasına neden olan albüm, 2010'da "Single Ladies (Put a Ring on It)" ile Yılın Şarkısı dahil altı Grammy Ödülü elde ederek rekor kırdı. Beyoncé aynı yıl müziğe ara verdi ve kariyerinin yönetimini devraldı. Dördüncü albümü 4 (2011); 1970'lerin funk, 1980'lerin pop ve 1990'ların soul müziğine yer verdi.Sanatçının beşinci albümü Beyoncé (2013), deneysel yapımı ve daha karanlık temaları işlemesiyle önceki kayıtlardan ayrıldı. 2 | 14

Bono - Paul David Hewson Bono, 10 Mayıs 1960 tarihinde İrlanda'da doğdu. Gerçek ismi Paul David Hewson'dır. 1976 yılında arkadaşalrı ile beraber U2 grubunu kurdu. Bono, etkileyici vokal tarzı ve şarkı sözleri ile ile kısa sürede grubun soliati olarak kendini kanıtladı. Yazdığı şarkı özleri sıklıkla sosyal ve politik temalıydı. Müziğinin yanı sıra Bono, hem U2 aracılığıyla hem de bireysel olarak bir aktivisttir. başta Afrika olmak üzere, dünyadaki yoksul insanların sayısını azaltmak gibi sosyal projelere de imza attı. 2005 yılında Time Dergisi tarafından "Yılın Adamı" seçildi, İngiltere hükûmeti tarafından şövalye ilan edildi, ve "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı listesinde 32. sırada yer aldı. Zenginlerin dergisi olarak bilinen Amerikan merkezli Forbes'a 2006 yılının Ağustos ayında ortak oldu. Bono'nun Forbes'a, kurulan Elevation adlı yatırım şirketi aracılığıyla ortak olduğu belirtildi. 3 | 14