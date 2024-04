Dünyaca ünlü yıldızların gerçek isimleri

Adele'in müzik endüstrisindeki çıkış noktası, 2008 yılında yayınladığı "19" isimli stüdyo albümü olmuştur. Albüm, hem ticari başarı hem de eleştirel beğeni toplamış ve Adele'e Grammy Ödülleri de dahil olmak üzere birçok prestijli ödül getirmiştir. Daha sonra 2011 yılında çıkardığı "21" albümü, büyük bir çığır açarak büyük bir ticari başarı elde etmiştir. Albümde yer alan "Rolling in the Deep" ve "Someone Like You" gibi şarkılar, dünya çapında hit haline gelmiştir.

Haziran 2005'te Destiny's Child'ın dağılmasının ardından "Déjà Vu", "Irreplaceable" ve "Beautiful Liar" hitlerinin de bulunduğu ikinci solo albümü B'Day (2006) yayımlandı. Öte yandan Beyoncé, performansıyla Altın Küre'ye aday gösterildiği Rüya Kızlar (2006) ile Pembe Panter (2006) ve Obsessed (2009) filmlerindeki başrolleriyle oyunculuğa adım attı. Rapçi Jay-Z ile evliliği ve Cadillac Records (2008) filminde Etta James'i canlandırması üçüncü albümü I Am... Sasha Fierce'ı (2008) etkiledi. Şarkıcının ikinci kişiliği Sasha Fierce'ın ortaya çıkmasına neden olan albüm, 2010'da "Single Ladies (Put a Ring on It)" ile Yılın Şarkısı dahil altı Grammy Ödülü elde ederek rekor kırdı. Beyoncé aynı yıl müziğe ara verdi ve kariyerinin yönetimini devraldı. Dördüncü albümü 4 (2011); 1970'lerin funk, 1980'lerin pop ve 1990'ların soul müziğine yer verdi.Sanatçının beşinci albümü Beyoncé (2013), deneysel yapımı ve daha karanlık temaları işlemesiyle önceki kayıtlardan ayrıldı.

Fergie - Stacy Ann Ferguson

Tam adı Cherilyn Sarkisian LaPiere olan Cher, 20 Mayıs 1946 da Kaliforniya'nın El Centro şehrinde doğdu. Daha bebekken ermeni bir kamyon şoförü olan babasıyla annesi ayrıldı. Oyunculuk için eğitim alan Cher,şarkıcılığa,16 yaşındayken okul masraflarını karşılamak için başladı. Sevgilisi "Sonny Bono" aracılığıyla tanıştığı yapımcı "Phil Spector" ile Cher, Hollywood'da çeşitli kayıtlarda geri vokalistlik yaptı. 1960'ların başında ilk 'single'ını "Ringo, I Love You" adıyla yayınladıktan sonra, 1964'te Sonny Bono'nun yapımcılığında art arda "single"lar çıkardı. Sonny Bono ile Profesyonel başlayan ilişkileri kısa sürede kişisele döndü ve evlendiler. 1969 yılında evlenen çift 1974 yılında boşandı. Sonny bono ile ömür boyu dost kalacak olan cher, "sonny beni salak bir hizmetçi kız sanıyor" diyordu.

Bu arada solo kariyerine devam eden Cher, Byrd'a ait "All I Really Want To Do" parçasının cover versiyonunu seslendirdi. Bu parça Cher'in o zamana kadar ki en önemli hiti oldu.

1965 yılında Bono ile yaptıkları "Look at Us" albümüyle Amerikan listelerinde ikinci sıraya yükselmeyi başaran sanatçı, televizyon programlarında da yer alarak tanınırlığını artırdı. Aynı yıl, adını "Cher" olarak değiştirdi.

Bu arada Cher'in oyunculuk hevesi şarkıcılığının gerisinde kaldı ama yine de 60'lı yıllarda birkaç küçük rolle beyazperdede boy gösterdi. 1966'da ise "Bang Bang" şarkısı Cher'i dünyaya tanıtan parça oldu.

1970'de CBS televizyonuna birlikte yaptıkları "Sonny and Cher Live" adlı programa ünlü isimleri konuk ederek zirveye çıktı.70'lerin başında ise Cher "Half Breed" ve "Dark Lady" parçalarıyla 1 numara oldu.