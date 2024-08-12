Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi gökyüzüne kilitlendi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi, dün akşam 'Perseid meteor yağmuru'nu gözlemledi. Meteor yağmurlarının gözlemlenebildiği bir diğer nokta da, Konya'nın Karapınar ilçesi. Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenebiliyor. Meteor yağmurları sadece ülkemizde değil Hollanda, İspanya gibi pek çok ülkede de izlendi.
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde, perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
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Konya, Karapınar'da yaşayanlar meteor yağmurunu Meke Krater Gölü'nde gözlemledi.
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Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türü olan Perseid, gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.
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Yaklaşık 20 bin kişi, Bursa Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.
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