Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi
“Avantage” adlı lüks yat, yakıt ikmali için Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi. 87 metre uzunluğundaki lüks yatta 34 kişilik mürettebat görev yaparken, aynı anda 14 misafir ağırlanabiliyor.
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Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat "Avantage" yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
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Aliağa Rafinerisi’nden tankerle getirilen akaryakıtın, yata ikmali başladı.
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87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki lüks yat, Cayman Adaları bayraklı.
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2020 yılında Almanya'da inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor.
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