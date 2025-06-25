  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi

“Avantage” adlı lüks yat, yakıt ikmali için Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi. 87 metre uzunluğundaki lüks yatta 34 kişilik mürettebat görev yaparken, aynı anda 14 misafir ağırlanabiliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi - Resim: 1

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat "Avantage" yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

1 | 6
Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi - Resim: 2

Aliağa Rafinerisi’nden tankerle getirilen akaryakıtın, yata ikmali başladı.

2 | 6
Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi - Resim: 3

 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki lüks yat, Cayman Adaları bayraklı.

3 | 6
Dünyanın en büyük yatlarından 'Avantage' Fethiye'ye geldi - Resim: 4

2020 yılında Almanya'da inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor. 

4 | 6