Dünyanın en güzel 15 oteli belli oldu, zirvede 800 yıllık şato var

The Hiramatsu Karuizawa Miyota, Japonya





Japonya’nın Nagano bölgesinde yer alan bu otel, gösterişli bir ihtişam yerine manzarayı merkeze alan sade lüks anlayışıyla ikinci sıraya yerleşti. Volkanik arazi ve geniş gökyüzü manzarası, yapının en güçlü yönlerinden biri oldu.

Doğal malzemelerle tasarlanan mekân, çevresiyle neredeyse bütünleşen mimarisi sayesinde dikkat çekiyor. Otel, sakinlik ve tasarım dengesini birlikte sunmasıyla listenin en etkileyici duraklarından biri sayıldı.