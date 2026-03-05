Dünyanın en iyi 10 hamur işi açıklandı: Listenin yarısına ambargo koydular
Dünya mutfaklarını derecelendiren gastronomi rehberi TasteAtlas, fırın kültürünün en sevilen kategorilerinden biri olan viennoiserie (tereyağlı, katmanlı ve genellikle kahvaltıda tüketilen Fransız tarzı hamur işleri) için yeni bir liste yayımladı. İşte dünyanın en yüksek puan alan 10 viennoiserie ürünü.
10. Chouquette (Fransa)
Chouquette, içi boş ve üzeri iri şeker kristalleriyle kaplı küçük hamur toplarından oluşuyor. Dolgusuz olmasına rağmen çıtır dokusu ve hafif tatlı aromasıyla Fransız pastanelerinin sevilen atıştırmalıklarından biri.
9. Brioche (Fransa)
Yumuşak ve zengin tereyağlı dokusuyla tanınan brioche, Fransız fırıncılığının klasiklerinden biri. Tarihte Fransa’da “brioche” adını taşıyabilmesi için hamurda belirli bir miktarın üzerinde tereyağı bulunması gerektiğine dair yasal düzenlemeler bile yapılmıştı.
8. Medialunas (Arjantin)
Arjantin mutfağının sevilen kahvaltılık hamur işi medialunas, croissant’a benzeyen ancak genellikle daha tatlı ve şuruplu bir versiyon olarak biliniyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine sürülen şekerli şurup, bu hamur işine karakteristik lezzetini veriyor.
7. Wienerbrød (Danimarka)
Danimarka’nın ünlü hamur işi wienerbrød, aslında Avusturyalı fırıncıların etkisiyle ortaya çıkmış bir tarif. Danimarka pastanelerinde oldukça yaygın olan bu tatlı hamur işi, farklı dolgu seçenekleriyle hazırlanabiliyor.
6. Pain au Chocolat (Fransa)
Fransız pastanelerinin klasiklerinden pain au chocolat, katmanlı hamurun içine yerleştirilen iki çubuk çikolatayla hazırlanıyor. Çikolatanın hamurun içinde ayrı katman halinde kalması, pişirme sırasında ideal kıvamın elde edilmesini sağlıyor.
5. Cinnamon Roll (ABD)
Tarçınlı rulo hamur işi olarak bilinen cinnamon roll, özellikle Kuzey Amerika’da kahvaltı ve tatlı menülerinin vazgeçilmezlerinden biri. Üzerine eklenen şekerli veya kremalı sos, bu ürünü daha da popüler hale getiriyor.
4. Kouign-amann (Fransa)
Brittany bölgesine özgü kouign-amann, yoğun tereyağı ve şeker kullanımıyla biliniyor. Hamurun içinde yüksek miktarda tereyağı ve şeker bulunması sayesinde dışı karamelize, içi ise yumuşak bir dokuya sahip oluyor.
3. Franzbrötchen (Almanya)
Hamburg’un yerel lezzeti olan franzbrötchen, tarçınlı ve karamelize şekerli yapısıyla dikkat çekiyor. Napolyon döneminde Hamburg’da Fransız fırıncılık tekniklerinden esinlenerek ortaya çıktığı düşünülen bu hamur işi, özellikle Almanya’nın kuzeyinde oldukça popüler.
2. Kanelbulle (İsveç)
İsveç’in ünlü tarçınlı çöreği kanelbulle, listede ikinci sırada yer alıyor. Tarçın ve şekerle hazırlanan bu aromatik hamur işi, İsveç’te o kadar popüler ki her yıl 4 Ekim’de “Tarçınlı Çörek Günü” adıyla kutlanan özel bir gün bulunuyor.
1. Croissant (Fransa)
Listenin zirvesinde Fransız mutfağının simgelerinden biri olan croissant bulunuyor. Kat kat tereyağlı hamurdan yapılan ve hilal şeklinde pişirilen bu klasik, kahvaltı kültürünün en tanınmış ürünlerinden biri. Avusturya kökenli kipferl’den esinlenerek geliştirilen croissant, 19. yüzyıldan beri Fransız pastanelerinin vazgeçilmezlerinden biri.