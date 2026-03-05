Dünyanın en iyi 10 hamur işi açıklandı: Listenin yarısına ambargo koydular

1. Croissant (Fransa)

Listenin zirvesinde Fransız mutfağının simgelerinden biri olan croissant bulunuyor. Kat kat tereyağlı hamurdan yapılan ve hilal şeklinde pişirilen bu klasik, kahvaltı kültürünün en tanınmış ürünlerinden biri. Avusturya kökenli kipferl’den esinlenerek geliştirilen croissant, 19. yüzyıldan beri Fransız pastanelerinin vazgeçilmezlerinden biri.