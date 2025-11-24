Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı: Türkiye'den iki lezzet ilk 10'da

Gastronomi dünyasının en çok takip edilen platformlarından TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini yayımladı. 11 bin 258 yemek için 367 bin 847 geçerli oy kullanıldı. TasteAtlas’ın bu yılki listesinde ilk 10'a iki yemekle giren tek ülke Türkiye oldu. İlk 10 şöyle sıralandı: