Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı: Türkiye'den iki lezzet ilk 10'da
TasteAtlas’ın Dünyanın En İyi 100 Yemeği listesi açıklandı. Çökertme kebabı 7’nci, cağ kebabı 9’uncu sıraya yerleşerek ilk 10’a giren iki Türk yemeği oldu. Toplam 7 Türk lezzeti listeye girdi.
Gastronomi dünyasının en çok takip edilen platformlarından TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini yayımladı. 11 bin 258 yemek için 367 bin 847 geçerli oy kullanıldı. TasteAtlas’ın bu yılki listesinde ilk 10'a iki yemekle giren tek ülke Türkiye oldu. İlk 10 şöyle sıralandı:
10- Tibs (Etiyopya)
9- Cağ kebabı (Türkiye)
8- Rawon (Endonezya)
7- Çökertme kebabı (Türkiye)
6- Asado (Arjantin-Uruguay)
5- Phanaeng Curry (Tayland)
4- Rechta (Cezayir)
3- Picanha (Brezilya)
2- Pizza Napoletana (İtalya)
1- Lechona (Kolombiya)
TasteAtlas verilerine göre diğer Türk yemeklerinin sıralaması şöyle:
59- Islama köfte: Sakarya (Adapazarı) ile özdeşleşen ıslama köfte, et suyuyla ıslatılmış ekmekleri ve ızgarada birlikte pişen köfteleriyle, klasik köftenin sınırlarını genişleten bir yorum olarak listede yer buldu.
51- Hünkar beğendi: Kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve üzerinde sunulan et yahnisiyle “zarif ama güçlü” bir tabak olarak tanımlandı.
47- Adana kebap: Coğrafi işaretle tescilli Adana kebap, baharatlı kıyma, özel şiş ve mangal ateşiyle bütünleşen kendine özgü tarzıyla, listede “en tanınmış kebaplardan biri” olarak yer aldı.
28- Kuzu şiş: Türkiye’de “şiş kebap” olarak anılan kuzu şiş, özenli terbiyesi ve pişirme tekniğiyle öne çıktı.
26- İskender kebap: Bursa’nın simge yemeği İskender için "tereyağlı domates sosu, yoğurt, pideler ve ince kesilmiş döner etiyle, klasikleşmiş bir tabak" yorumu yapıldı.