Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralandı: Türkiye'den 7 lezzet listeye damga vurdu
Dijital gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 yemeğini açıkladı. Sitedeki 11 binden fazla yemek için yaklaşık 370 bin oy kullanılarak sıralama belirlendi. Listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den 2 yemek yer alırken, genel listede toplam 7 Türk yemeği bulunuyor.
Dünya mutfaklarını ve geleneksel lezzetleri tanıtan dijital bir gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yemeğini açıkladığı listeyle duyurdu.
Liste, veri tabanındaki 11 bin 258 yemek için kullanılan 367 bin 847 oyla belirlendi.
Türkiye'den 7 yemek, dünyanın en iyi 100 yemeği listesine girdi. Çökertme kebabı ve cağ kebabı ise ilk 10’a adını yazdırdı.
İşte listenin ilk 10'unda yer alan yemekler...
10- Tibs Etiyopya
9- Cağ Kebabı Türkiye
8- Rawon Endonezya
7- Çökertme Kebabı Türkiye
6- Asado Arjantin
5- Phanaeng Curry Tayland