Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında
TasteAtlas, dünyanın en iyi 50 çorbasını açıkladı. Farklı ülkelerden geleneksel tatların yarıştığı listede Türkiye’den iki lezzet üst sıralarda kendine yer buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TasteAtlas, farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerini değerlendirdiği yeni sıralamasında "Dünyanın En İyi 50 Çorbası" listesini yayımladı. Listenin üst sıralarında Asya, Avrupa ve Güney Amerika mutfaklarından çok sayıda çorba yer alırken, Türkiye'den iki lezzet ilk 15'e girmeyi başardı.
İşte dünyanın en iyi 50 çorbası:
50 - Ciorba Radauteana - Romanya - 4,2
49 - Kapustnica - Slovakya - 4,2
48 - Bún Bò Huế - Vietnam - 4,2
47 - Pozole - Meksika - 4,2
46 - Pèpè Soup - Kamerun - 4,2
45 - Pho - Vietnam - 4,2
44 - Tantanmen Ramen - Japonya - 4,2
43 - Tom Yum - Tayland - 4,2
42 - Ciorbă de Fasole cu Afumătură - Romanya - 4,2
41 - Gulyás - Macaristan - 4,2
40 - Youvarlakia - Yunanistan - 4,3
39 - Kharcho - Gürcistan - 4,3
38 - Česnečka - Çekya - 4,3
37 - Rawon - Endonezya - 4,3
36 - Shio Ramen - Japonya - 4,3
35 - Tsukemen - Japonya - 4,3
34 - Sopa Tarasca - Meksika - 4,3
33 - Niúròu Miàn - Tayvan - 4,3
32 - Phở Bò Tái Chín - Vietnam - 4,3
31 - Sarawak Laksa - Malezya - 4,3
30 - Chupe de Camarones - Peru - 4,3
29 - Shoyu Ramen - Japonya - 4,3
28 - Cullen Skink - İskoçya - 4,3
27 - Tacacá - Brezilya - 4,3
26 - Bulalô - Filipinler - 4,3
25 - Żurek - Polonya - 4,3
24 - Hakata Ramen - Japonya - 4,3
23 - Miso Ramen - Japonya - 4,3
22 - Zupa Borowikowa - Polonya - 4,3
21 - Húsleves - Macaristan - 4,3
20 - Barszcz Czysty Czerwony - Polonya - 4,3
19 - Sopa da Pedra - Portekiz - 4,3
18 - Sopa de Lima - Meksika - 4,3
17 - Gulai - Endonezya - 4,3
16 - Kalakeitto - Finlandiya - 4,4
15 - Phở Bò - Vietnam - 4,4
14 - Taiwanese Hot Pot - Tayvan - 4,4
13 - Mercimek Çorbası - Türkiye - 4,4
Türk mutfağının en yaygın çorbalarından biri olan mercimek çorbası, 4,4 puanla dünyanın en iyi 50 çorbası sıralamasında 13'üncü basamakta yer aldı.
12 - Sinigang - Filipinler - 4,4
11 - Caldo de Queso - Meksika - 4,4
10 - Lohikeitto - Finlandiya - 4,4
9 - Lanzhou Lamian - Çin - 4,4
8 - Tom Kha Gai - Tayland - 4,4
7 - Sinigang na Baboy - Filipinler - 4,4
6 - Tonkotsu Ramen - Japonya - 4,4
5 - Ramen - Japonya - 4,4
4 - Yokohama-Style Ramen - Japonya - 4,4
3 - Soto Betawi - Endonezya - 4,4
2 - Beyran Çorbası - Türkiye - 4,5
1 - Vori-vori - Paraguay - 4,7