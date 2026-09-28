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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında

TasteAtlas, dünyanın en iyi 50 çorbasını açıkladı. Farklı ülkelerden geleneksel tatların yarıştığı listede Türkiye’den iki lezzet üst sıralarda kendine yer buldu.

Mutluhan Yıldız
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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 1

TasteAtlas, farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerini değerlendirdiği yeni sıralamasında "Dünyanın En İyi 50 Çorbası" listesini yayımladı. Listenin üst sıralarında Asya, Avrupa ve Güney Amerika mutfaklarından çok sayıda çorba yer alırken, Türkiye'den iki lezzet ilk 15'e girmeyi başardı.

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 2

İşte dünyanın en iyi 50 çorbası:

50 - Ciorba Radauteana - Romanya - 4,2
49 - Kapustnica - Slovakya - 4,2
48 - Bún Bò Huế - Vietnam - 4,2
47 - Pozole - Meksika - 4,2
46 - Pèpè Soup - Kamerun - 4,2
45 - Pho - Vietnam - 4,2

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 3

44 - Tantanmen Ramen - Japonya - 4,2
43 - Tom Yum - Tayland - 4,2
42 - Ciorbă de Fasole cu Afumătură - Romanya - 4,2
41 - Gulyás - Macaristan - 4,2
40 - Youvarlakia - Yunanistan - 4,3

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 4

39 - Kharcho - Gürcistan - 4,3
38 - Česnečka - Çekya - 4,3
37 - Rawon - Endonezya - 4,3
36 - Shio Ramen - Japonya - 4,3
35 - Tsukemen - Japonya - 4,3

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 5

34 - Sopa Tarasca - Meksika - 4,3
33 - Niúròu Miàn - Tayvan - 4,3
32 - Phở Bò Tái Chín - Vietnam - 4,3
31 - Sarawak Laksa - Malezya - 4,3
30 - Chupe de Camarones - Peru - 4,3

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 6

29 - Shoyu Ramen - Japonya - 4,3
28 - Cullen Skink - İskoçya - 4,3
27 - Tacacá - Brezilya - 4,3
26 - Bulalô - Filipinler - 4,3
25 - Żurek - Polonya - 4,3

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 7

24 - Hakata Ramen - Japonya - 4,3
23 - Miso Ramen - Japonya - 4,3
22 - Zupa Borowikowa - Polonya - 4,3
21 - Húsleves - Macaristan - 4,3
20 - Barszcz Czysty Czerwony - Polonya - 4,3

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 8

19 - Sopa da Pedra - Portekiz - 4,3
18 - Sopa de Lima - Meksika - 4,3
17 - Gulai - Endonezya - 4,3
16 - Kalakeitto - Finlandiya - 4,4
15 - Phở Bò - Vietnam - 4,4
14 - Taiwanese Hot Pot - Tayvan - 4,4

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 9

13 - Mercimek Çorbası - Türkiye - 4,4

Türk mutfağının en yaygın çorbalarından biri olan mercimek çorbası, 4,4 puanla dünyanın en iyi 50 çorbası sıralamasında 13'üncü basamakta yer aldı.

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 10

12 - Sinigang - Filipinler - 4,4
11 - Caldo de Queso - Meksika - 4,4
10 - Lohikeitto - Finlandiya - 4,4
9 - Lanzhou Lamian - Çin - 4,4
8 - Tom Kha Gai - Tayland - 4,4

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 11

7 - Sinigang na Baboy - Filipinler - 4,4
6 - Tonkotsu Ramen - Japonya - 4,4
5 - Ramen - Japonya - 4,4
4 - Yokohama-Style Ramen - Japonya - 4,4
3 - Soto Betawi - Endonezya - 4,4

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 12

2 - Beyran Çorbası - Türkiye - 4,5

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Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı: İki Türk lezzeti listenin üst sıralarında - Resim: 13

1 - Vori-vori - Paraguay - 4,7

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Kaynak: HABER MERKEZİ