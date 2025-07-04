Dünyanın en iyi dana yemekleri listesinin başında o var! Zirve Çökertme kebabının...
Dijital gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi dana yemekleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde ince patates, domates sosu, yoğurt ve marine edilmiş dana etiyle hazırlanan Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Çökertme kebabı yer aldı. Çökertme Kebabını, Viyana'nın meşhur lezzetlerinden şnitzel takip ediyor.
Dünyanın saygın dijital gastronomi platformlarından biri olan Taste Atlas, en iyi dana yemeklerini sıraladı. Listede, incecik kızarmış patatesleriyle damakları şenlendiren çökertme kebabı birinci sırada yer aldı.
Dünyanın en iyi 55 dana yemeğinin sıralandığı listede Çökertme kebabını, Viyana'nın ünlü lezzeti şnitzel takip etti.
İşte listenin ilk 10’una giren birbirinden enfes lezzetler...
10- Wallenbergare
Meşhur İsveç yemeği wallenbergare, listenin 10. sırasında kendine yer buldu.
9- Saltimbocca alla Romana
En geleneksel Roma yemeklerinden biri olan saltimbocca alla Romana, dokuzuncu sırada yer aldı.
8- Sofrito
Yunanistan'da yaygın olarak tüketilen lezzetlerden biri olan sofrito, sekizinci sırada bulunuyor.