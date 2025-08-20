Dünyanın en iyi hamur işleri belli oldu! Türkiye'den de lezzetler var
Önde gelen dijital gastronomi rehberlerinden Taste Atlas, dünyanın en iyi tuzlu hamur işlerini açıkladı. Listenin başında Sırbistan'a özgür bir yemek çeşidi olan 'Sırp böreği' yer alırken; listeye Türkiye'den de 10 lezzet dahil edildi.
Dijital gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi tuzlu hamur işi listesini açıkladı. Listenin başlarında Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan çeşitli lezzetler yer aldı.
Listede Türkiye'den boyoz, açma, paçanga, çiğ, su böreği gibi 10 farklı hamur işi de kendine yer buldu.
İşte listede yer alan damakları çatlatan birbirinden lezzetli hamur işleri...
1- Sırbistan Pazarske mantije
2- Bosna Hersek - Burek
3- Bulgaristan - Banista
4- Malezya - Karipap
5- Sırbistan - Burek sa sirom
6- İtalya Focaccia di Recco col formaggio
7- Brezilya - Pastel
8- Türkiye - Paçanga Böreği
9- Bosna Hersek - Sirnica
10- Arjantin - Empanadas Tucumanas
19- Türkiye - Boşnak Böreği
30- Türkiye - Sigara Böreği
32- Türkiye - Kol Böreği
33- Türkiye - Çiğ Börek
36- Türkiye - Tepsi Böreği
39- Türkiye - Su Böreği
43- Türkiye - Gül Böreği
66- Türkiye - Açma
83- Türkiye - Boyoz