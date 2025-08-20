  1. Dünya Gazetesi
Dünyanın en iyi hamur işleri belli oldu! Türkiye'den de lezzetler var

Önde gelen dijital gastronomi rehberlerinden Taste Atlas, dünyanın en iyi tuzlu hamur işlerini açıkladı. Listenin başında Sırbistan'a özgür bir yemek çeşidi olan 'Sırp böreği' yer alırken; listeye Türkiye'den de 10 lezzet dahil edildi.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resim: 1

Dijital gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi tuzlu hamur işi listesini açıkladı. Listenin başlarında Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan çeşitli lezzetler yer aldı.

Listede Türkiye'den boyoz, açma, paçanga, çiğ, su böreği gibi 10 farklı hamur işi de kendine yer buldu.

İşte listede yer alan damakları çatlatan birbirinden lezzetli hamur işleri...

1 | 14
Resim: 2

1- Sırbistan Pazarske mantije

2- Bosna Hersek - Burek

3- Bulgaristan - Banista

4- Malezya - Karipap

2 | 14
Resim: 3

5- Sırbistan - Burek sa sirom

6- İtalya Focaccia di Recco col formaggio

7- Brezilya - Pastel

3 | 14
Resim: 4

8- Türkiye - Paçanga Böreği

4 | 14
Resim: 5

9- Bosna Hersek - Sirnica

10- Arjantin - Empanadas Tucumanas

5 | 14
Resim: 6

19- Türkiye - Boşnak Böreği

6 | 14
Resim: 7

30- Türkiye - Sigara Böreği

7 | 14
Resim: 8

32- Türkiye - Kol Böreği

8 | 14
Resim: 9

33- Türkiye - Çiğ Börek

9 | 14
Resim: 10

36- Türkiye - Tepsi Böreği

10 | 14
Resim: 11

39- Türkiye - Su Böreği

11 | 14
Resim: 12

43- Türkiye - Gül Böreği

12 | 14
Resim: 13

66- Türkiye - Açma

13 | 14
Resim: 14

83- Türkiye - Boyoz

Kaynak: HABER MERKEZİ
14 | 14