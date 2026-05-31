Dünyanın en iyi kahveleri sıralandı: İşte Türk kahvesinin listedeki yeri
Gastronomi dünyasının önde gelen lezzet rehberlerinden TasteAtlas milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan kahveyi de en iyiden başlayarak listeledi. "2026 Dünyanın En İyi Kahveleri" listesinde Küba'nın Café Cubano'sundan Vietnam'ın meşhur buzlu kahvesine, İtalya'nın klasik espresso ve cappuccino'sundan Yunanistan'ın freddo çeşitlerine kadar birçok kahve listeye girmeyi başardı. Türk kültürünün 500 yıllık önemli simgelerinden Türk kahvesi de dünyanın en iyi kahveleri arasındaki yerini alırken, sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi kahveleri...
1. Café Cubano - Küba
Küba kökenli, önceden şekerlendirilmiş özel bir espresso türüdür. Cuban espresso veya Cuban shot olarak da bilinir. Güçlü aroması ve tatlı yapısıyla öne çıkar.
2. Espresso Freddo - Yunanistan
Espresso ve buzun bir araya gelmesiyle hazırlanan serinletici bir kahvedir. Kahve hafifçe soğuyana kadar karıştırılır ve buzla servis edilir.
3. Vietnamese Iced Coffee - Vietnam
Güçlü kahve, yoğunlaştırılmış süt ve buzun birleşiminden oluşur. Genellikle Robusta çekirdeklerinden hazırlanan kahve, geleneksel phin filtresiyle demlenir.
4. Cappuccino - İtalya
Espresso, buharla ısıtılmış süt ve süt köpüğünden oluşan klasik İtalyan kahvesidir. Dünyanın en sevilen kahve çeşitleri arasında yer alır.
5. Freddo Cappuccino - Yunanistan
Buzla soğutulmuş espresso üzerine süt köpüğü eklenerek hazırlanan soğuk kahve çeşididir. Özellikle yaz aylarında tercih edilir.
6. Caffè Latte - İtalya
Bir ölçü espresso ve bol miktarda buharla ısıtılmış sütten oluşur. Yumuşak içimiyle kahve severlerin favorileri arasındadır.
7. Ristretto - İtalya
Normal espressodan daha az suyla hazırlanan yoğun aromalı bir kahvedir. Daha kısa çekim süresi sayesinde daha konsantre bir tat sunar.
8. Vietnamese Coffee - Vietnam
Vietnam'ın köklü kahve kültürünün simgelerinden biridir. Genellikle yoğunlaştırılmış sütle servis edilir ve güçlü bir aromaya sahiptir.
9. Espresso - İtalya
İtalyan kahve kültürünün temelini oluşturan espresso, sıcak suyun yüksek basınçla ince çekilmiş kahveden geçirilmesiyle hazırlanır.
10. Turkish Coffee - Türkiye
Çok ince öğütülmüş kahvenin cezvede pişirilmesiyle hazırlanır. Köpüğü, aroması ve telvesiyle Türkiye'de en çok tercih edilen kahve türüdür.
11. Eiskaffee - Almanya
Soğuk kahve ve vanilyalı dondurmanın birleşiminden oluşan Alman usulü bir kahve tatlısıdır.
12. Bosanska Kahva - Bosna-Hersek
Hazırlanış bakımından Türk kahvesine benzeyen geleneksel bir Bosna kahvesidir. Genellikle lokum veya şekerle servis edilir.
13. Café de Olla - Meksika
Tarçın ve piloncillo adı verilen ham şekerle tatlandırılarak hazırlanan geleneksel Meksika kahvesidir.
14. Saudi Coffee (Ghahwa) - Suudi Arabistan
Kakule başta olmak üzere çeşitli baharatlarla hazırlanan geleneksel Arap kahvesidir. Misafirperverliğin önemli sembollerinden biridir.
15. Frappé Coffee - Yunanistan
Hazır kahve, su ve buzun çalkalanmasıyla hazırlanan köpüklü soğuk kahvedir. 1957 yılında Yunanistan'da ortaya çıkmıştır.
Listeninin devamında yer alan kahveler şöyle:
16. Arabic Coffee - Arap Yarımadası
17. Flat White - Avustralya
18. Macchiato - İtalya
19. Egg Coffee (Ca Phe Trung) - Vietnam
Güçlü kahve, yumurta sarısı ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan geleneksel Vietnam kahvesidir.
20. Cortado - İspanya