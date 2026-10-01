Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye 124 okulla ilk 3'e girdi

Times Higher Education tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, yükseköğretimde ağırlık merkezinin giderek değiştiğini ortaya koydu. ABD ve İngiltere ilk 10’daki üstünlüğünü korurken Asya üniversiteleri yükselişini sürdürdü. Türkiye ise 124 üniversiteyle temsil sayısında dünyanın en güçlü üç ülkesinden biri oldu.

Oxford 11'inci kez zirvede





Listenin bir numarası yine değişmedi. Oxford Üniversitesi, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda art arda 11’inci kez dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

İngiliz üniversitesi araştırma üretkenliği, uluslararası ortak yayınlar ve doktora öğrencilerinin akademik personele oranı gibi alanlarda güçlü performans gösterdi. Ancak bu yıl zirvedeki fark belirgin biçimde daraldı.

Oxford’un genel puanı 97,9 olurken ikinci sıradaki MIT 97,8 puan aldı. Böylece dünyanın ilk iki üniversitesi arasındaki fark yalnızca 0,1 puana indi.