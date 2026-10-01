Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye 124 okulla ilk 3'e girdi
Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Oxford zirveyi bırakmazken MIT aradaki farkı yalnızca 0,1 puana indirdi. Türkiye ise sıralamaya giren üniversite sayısında dünya üçüncülüğüne yükseldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Times Higher Education tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, yükseköğretimde ağırlık merkezinin giderek değiştiğini ortaya koydu. ABD ve İngiltere ilk 10’daki üstünlüğünü korurken Asya üniversiteleri yükselişini sürdürdü. Türkiye ise 124 üniversiteyle temsil sayısında dünyanın en güçlü üç ülkesinden biri oldu.
Oxford 11'inci kez zirvede
Listenin bir numarası yine değişmedi. Oxford Üniversitesi, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda art arda 11’inci kez dünyanın en iyi üniversitesi oldu.
İngiliz üniversitesi araştırma üretkenliği, uluslararası ortak yayınlar ve doktora öğrencilerinin akademik personele oranı gibi alanlarda güçlü performans gösterdi. Ancak bu yıl zirvedeki fark belirgin biçimde daraldı.
Oxford’un genel puanı 97,9 olurken ikinci sıradaki MIT 97,8 puan aldı. Böylece dünyanın ilk iki üniversitesi arasındaki fark yalnızca 0,1 puana indi.
MIT Oxford'un hemen arkasında
Massachusetts Institute of Technology, 2027 sıralamasında ikinci sıradaki yerini korudu ancak Oxford’a şimdiye kadarki en yakın sonuçlardan biriyle yaklaştı.
MIT özellikle öğrenci başına akademik personel, araştırmaların aldığı atıflar ve araştırma gücü göstergelerinde Oxford’un önüne geçti.
Sanayi bağlantısı kategorisinde 100 tam puan alan MIT,
Üçüncülük iki üniversitenin
Listenin üçüncü sırasında iki ABD üniversitesi bulunuyor. Princeton Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi 97 puanla üçüncülüğü paylaştı.
Princeton geçen yıl da üçüncü sıradaydı. Stanford ise 2026 sıralamasındaki beşincilikten üçüncülüğe yükselerek ilk beşteki en dikkat çekici hareketlerden birini yaptı.
Stanford araştırma ortamında 98,3, araştırma kalitesinde 99,3 ve sanayi bağlantısında 100 puana ulaşırken Princeton özellikle eğitim ve araştırma ortamındaki güçlü performansıyla öne çıktı.
Cambridge ve Harvard geriledi
İlk sıralarda dikkat çeken değişimlerden biri Cambridge Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde yaşandı.
Cambridge geçen yıl paylaştığı üçüncü sıradan beşinciliğe gerilerken Harvard ortak beşincilikten altıncı sıraya indi.
Buna rağmen iki üniversite de öğretim, araştırma ve akademik itibar göstergilerinde dünyanın en güçlü kurumları arasında kalmaya devam ediyor. Cambridge 96,9, Harvard ise 96,7 genel puan elde etti.
İlk 10'da ABD ve İngiltere hakimiyeti
Listenin yedinci sırasında California Institute of Technology, sekizinci sırasında Imperial College London yer aldı.
California Institute of Technology geçen yılki yerini korurken Imperial College London da sekizincilikte kaldı.
Dokuzunculuk ise University of California, Berkeley ile Yale Üniversitesi arasında paylaşıldı. Yale geçen yıl 10’uncu sıradayken bir basamak yükseldi.
Böylece 2027’nin ilk 10 listesinde yalnızca ABD ve İngiltere’den üniversiteler yer aldı.
Asya ilk 10'un kapısına dayandı
İlk 10’da henüz Asya’dan bir üniversite bulunmasa da aradaki fark hızla kapanıyor.
Çin’in Tsinghua Üniversitesi bir basamak yükselerek dünya 11’inciliğine çıktı ve İsviçre’nin ETH Zurich üniversitesini geride bıraktı. Böylece Asya’nın en yüksek sıradaki üniversitesi, Avrupa kıtasındaki en güçlü üniversitenin üzerine çıktı.
Peking Üniversitesi 13’üncü sıradaki yerini korurken National University of Singapore iki basamak yükselerek 15’inci oldu. Böylece ilk 15’e giren Asya üniversitesi sayısı üçe çıktı.
Sıralamada 2 bin 297 üniversite var
2027 Dünya Üniversite Sıralaması bugüne kadarki en geniş liste oldu.
Toplam 2 bin 297 üniversite sıralamaya girerken geçen yıl bu sayı 2 bin 191 seviyesindeydi. Üniversiteler 118 ülke ve bölgeyi temsil ediyor.
Times Higher Education bu yıl sıralama sisteminde de değişikliğe gitti. İlk 300 üniversite tek tek sıralanırken daha alt basamaklarda önce 25, ardından 50, 100 ve 200 üniversitelik daha dar sıralama aralıkları kullanılmaya başlandı.
Türkiye 124 üniversiteyle dünya üçüncüsü
Listenin Türkiye açısından en dikkat çekici sonucu üniversite sayısında ortaya çıktı. Türkiye’den tam 124 üniversite 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’na girdi. Böylece Türkiye, sıralamada yer alan üniversite sayısına göre dünyada üçüncü sıraya yükseldi.
ABD 168 üniversiteyle ilk sırada bulunurken Hindistan 143 üniversiteyle ikinci oldu. Türkiye’nin ardından Japonya 112, İngiltere ise 110 üniversiteyle geldi.
Türkiye geçen yıl aynı ölçütte ortak dördüncü sıradaydı.
Türkiye'nin zirvesinde iki üniversite var
Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi paylaştı. Her iki üniversite de dünya genelinde 326–350 bandında yer aldı.
Sabancı Üniversitesi 376–400 bandıyla üçüncü sırada bulunurken Boğaziçi Üniversitesi 401–450 aralığında yer aldı.
Bilkent Üniversitesi ise 651–700 bandıyla Türkiye’nin öne çıkan üniversiteleri arasındaki yerini korudu.
Üniversiteler hangi kriterlerle değerlendiriliyor?
Times Higher Education üniversiteleri yalnızca akademik itibara göre sıralamıyor. Değerlendirmede öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayiyle ilişkiler ve uluslararası görünüm olmak üzere beş ana alan kullanılıyor.
2027 sıralamasına girebilmek için üniversitelerin lisans eğitimi vermesi, farklı alanlarda araştırma üretmesi ve 2021–2025 arasında en az bin araştırma yayınına sahip olması gerekiyor. Ayrıca yıllık yayın sayısının 100’ün altına düşmemesi şartı aranıyor.