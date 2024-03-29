Dünyanın en lezzetli mantıları açıklandı: Türkiye de listede

Hamurun içine tatlı veya tuzlu malzemeler konularak yapılan mantı türleri tüm dünyada çok seviliyor. Pek çok ülkenin mantı yorumu ise farklı. Hamurun içine konan yiyecekler, hamurun kapatılma şekli veya mantı pişirilirken kullanılan teknikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı.