Dünyanın en lezzetli mantıları açıklandı: Türkiye de listede
CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı. Mantının Orta Asya'ya yayılan ününden bahseden CNN, mantının yoğurt ve pul biberle hazırlanan tereyağ ile servis edildiğine dikkat çekti.
Hamurun içine tatlı veya tuzlu malzemeler konularak yapılan mantı türleri tüm dünyada çok seviliyor. Pek çok ülkenin mantı yorumu ise farklı. Hamurun içine konan yiyecekler, hamurun kapatılma şekli veya mantı pişirilirken kullanılan teknikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı.
Dünyanın en iyi mantılarının girdiği listede Türkiye de yer aldı.
Mantının Orta Asya'ya yayılan ününden bahseden CNN, mantının yoğurt ve pul biberle hazırlanan tereyağ ile servis edildiğine dikkat çekti.
İşte listeye giren diğer mantı türleri...
Pierogi, Polonya
Bryndzove halusky, Slovakya
Modak, Hindistan