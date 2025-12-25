Google Haberler

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma

Dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliğini taşıyan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Saint Pierre Kilisesi’nde Noel ayini gerçekleştirildi; ayine katılan Hristiyanlar dualar edip ilahiler söyledi.

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 1

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 2

Medeniyet şehri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. 

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 3

Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönettiği ayin sonrasında kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi.

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 4

Hristiyanların yoğun ilgi gösterdiği ayinde, dualar ve ilahiler söylenirken vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. 

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 5

Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.

Dünyanın ilk mağara kilisesinde noel ayini: Antakya’da manevi buluşma - Resim: 6
