Ece İrtem'in oyuncu arkadaşı: Hissettim, iyi değildi

Oyuncu Bahar Süer ise yaşadıkları kaybın etkisini hâlâ atlatamadıklarını belirterek, Ece İrtem'in çevresindeki herkes tarafından sevilen, değerli bir insan olduğunu ifade etti. Süer, birkaç hafta önce kendisiyle iletişim kurduğunu ve iyi olmadığını hissettiğini söyledi.