Ece İrtem'in oyuncu arkadaşı: Hissettim, iyi değildi
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde kızının uzun süredir ağır antidepresan kullandığını ve yoğun alkol tükettiğini anlatan anne İrtem, son saatlerde yaşananları detaylarıyla anlattı. Ece İrtem'in vefat haberinin ardından sanat camiası büyük üzüntü yaşadı. Özellikle rol aldığı dizilerde birlikte çalıştığı oyuncular, Adli Tıp Kurumu'na gelerek ailesine destek verdi.
Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. SHOW TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programının ulaştığı emniyet ifadesinde anne Nuriye İrtem, kızının son gününü ve ölümünden önceki saatlerde yaşananları anlattı.
Nuriye İrtem'in ifadesine göre anne-kız, aynı sokakta bulunan bir mekanda doğum günü kutlamasına katıldı. Birlikte vakit geçirip pasta kestikten sonra akşam saatlerinde eve döndüklerini belirten anne İrtem, kızının alkol aldığı ve kullandığı antidepresan ilaç nedeniyle dinlenmesi için yatağına geçtiğini söyledi.
Anne İrtem, gece saatlerinde kızının tuvalete kalktığını duyduğunu ancak sabah kahvaltıya çağırdığında yanıt alamadığını ifade etti. Odaya girdiğinde ise ağzından sıvı geldiğini gördüğünü belirterek durumu yetkililere bildirdiğini aktardı.
İfadesinde kızının sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Nuriye İrtem'in, Ece İrtem'in yoğun şekilde alkol tükettiğini ve aynı zamanda ağır antidepresan ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi.
Ece İrtem'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Oyuncunun cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi.
İlk değerlendirmelerde, genç oyuncunun evinde rahatsızlandığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öne sürüldü. Ancak kesin ölüm nedeni resmi raporun ardından açıklanacak.
Ece İrtem'in vefat haberinin ardından sanat camiası büyük üzüntü yaşadı. Özellikle rol aldığı dizilerde birlikte çalıştığı oyuncular, Adli Tıp Kurumu'na gelerek ailesine destek verdi.
Oyuncu Bahtiyar Memili, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek Ece İrtem'in son derece iyi kalpli ve sevilen bir insan olduğunu söyledi.
Oyuncu Bahar Süer ise yaşadıkları kaybın etkisini hâlâ atlatamadıklarını belirterek, Ece İrtem'in çevresindeki herkes tarafından sevilen, değerli bir insan olduğunu ifade etti. Süer, birkaç hafta önce kendisiyle iletişim kurduğunu ve iyi olmadığını hissettiğini söyledi.
Oyuncu Jessica May de Ece İrtem ile uzun süre birlikte çalıştıklarını belirterek, onun iyi kalpli ve yardımsever kişiliğini anlattı. May, birlikte geçirdikleri yılları unutamayacağını ifade ederek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Oyuncu Feride Hilal Akın ise Ece İrtem'in kendisi için yalnızca bir meslektaş değil, aynı zamanda bir abla gibi olduğunu söyledi.
Akın, İrtem'in çevresindeki insanlara sevgiyle yaklaşan ve hayatı daha anlamlı yaşamayı öğreten biri olduğunu belirtti.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ece İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi.
Genç oyuncu, Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.