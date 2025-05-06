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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.

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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Resim: 1

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.

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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Resim: 2

Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi.

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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Resim: 3

Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, dileklerini yazdıkları kağıtları Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne bıraktı.

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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi - Resim: 4

Bazı vatandaşlar ise dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı.

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