Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri sona erdi
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.
Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi.
Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, dileklerini yazdıkları kağıtları Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne bıraktı.
Bazı vatandaşlar ise dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı.