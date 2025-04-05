Efteni Kuş Cenneti'nden muhteşem doğa manzaraları! Doğanın keyfini çıkartmak isteyenlere yeşil rota
Bayram tatilinde doğa tutkunlarının en çok ziyaret ettiği noktalardan biri de Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü oldu. Düzce kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki göl, misafir ettiği kuşlar ve muhteşem doğa manzaralarıyla ziyaretçilerini hem dinlendiriyor hem de güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.
150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, dağlardaki karın erimesiyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.
Baharın gelişiyle birlikte eriyen karların su oranını yükselttiği göle ziyarete kuş gözlemcileri de sık sık ziyaret ediyor.
Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü'nü mesken tutan bir diğer grup da, tatil gününü oltasıyla keyif yaparak geçirmek isteyenler.
2023-2024 kış döneminde yapılan bölgede gözlemlerde, 22 kuş türünden 2 bin 111 su kuşunu listelendi. Bu gözlemler sırasında Düzce'de ilk defa ak kuyruklu kartal da görüldü.