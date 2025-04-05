Efteni Kuş Cenneti'nden muhteşem doğa manzaraları! Doğanın keyfini çıkartmak isteyenlere yeşil rota

Baharın gelişiyle birlikte eriyen karların su oranını yükselttiği göle ziyarete kuş gözlemcileri de sık sık ziyaret ediyor.

Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü'nü mesken tutan bir diğer grup da, tatil gününü oltasıyla keyif yaparak geçirmek isteyenler.

2023-2024 kış döneminde yapılan bölgede gözlemlerde, 22 kuş türünden 2 bin 111 su kuşunu listelendi. Bu gözlemler sırasında Düzce'de ilk defa ak kuyruklu kartal da görüldü.