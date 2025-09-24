Eğirdir Gölü ikiye bölündü: “Yedi renkli göl” çığlık atıyor

Emekli hekim Doç. Dr. Canan Ağırtan, gölün geldiği noktayı “Artık bu göle ‘Çığlık atan Göl’ denmeli. Su ve yaşam bitmek üzere; önce kuşlar, sonra çiçekler ve insanlar gidecek. Bir gün su her şeyden pahalı olacak, bu değerli kaynağı korumalıyız” sözleriyle anlattı.