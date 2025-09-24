Eğirdir Gölü ikiye bölündü: “Yedi renkli göl” çığlık atıyor
Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve en önemli içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, kuraklık ve yoğun tarımsal sulamanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde ikiye ayrıldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği, yer yer adacıkların oluştuğu ve gölün adeta ikiye bölündüğü görüldü. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise, gölün ayrılan kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde “yedi renkli göl” olarak bilinen göl, 1950’li yıllarda ortalama 16 metre derinliğe sahipken bugün 3,2 metreye kadar geriledi. Hoyran mevkii ile gölü birbirine bağlayan Kemer Boğazı tamamen kurudu.
Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün durumunu “içler acısı” diye tanımlayarak, “Geçen yıl aynı noktada yayın yapmıştık, bugün göl bu halde. Göller Bölgesi adım adım Çöller Bölgesi’ne dönüşüyor” dedi.
Sinap; küresel ısınma, buharlaşma, vahşi sulama, göl çevresindeki GES ve mermer ocaklarının su kaybını artırdığına dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gölü “kesin korunacak hassas alan” ilan ettiğini hatırlatan Sinap, 9 maddelik eylem planının kağıt üzerinde kaldığını söyledi: “Sadece liman içindeki otlar temizlendi, oysa onlar doğal süreçte çürüyordu. Kemer Köprü tarafında dip temizliği yapılacaktı ama göl derinliği 20 santime düştüğü için mümkün olmadı.”
Balıkçı Murat Gülyiğit, son aylarda su çekilmesinin hızlandığını belirterek, “Teknelerimiz kıyıya yanaşamıyor, göle açılamıyoruz. Yağmurlar da yağmayınca durum iyice kötüleşti” dedi. Serpil Köyü’nde çiftçilerin sondaj ve tanker masraflarıyla zorlandığı aktarıldı.
Emekli hekim Doç. Dr. Canan Ağırtan, gölün geldiği noktayı “Artık bu göle ‘Çığlık atan Göl’ denmeli. Su ve yaşam bitmek üzere; önce kuşlar, sonra çiçekler ve insanlar gidecek. Bir gün su her şeyden pahalı olacak, bu değerli kaynağı korumalıyız” sözleriyle anlattı.
Dron çekimlerinde gölün ortasında suyun çekilmesiyle oluşan görüntü, Eğirdir’in adeta ikiye bölündüğünü gözler önüne serdi.