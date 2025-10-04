Ektiği çay ile araya dere girdi! Toplayamıyor

Rize’nin Çiftekavak Mahallesi’nde dere ıslahı çalışmaları çay üreticilerini zora soktu. Sanayi sitesi kurulumu kapsamında yapılan çalışmalarda derenin kontrol altına alınması için yüksek taş duvarlar örüldü. Ancak bu duvarlar, bazı üreticilerin bahçelerine ulaşımını tamamen kesti.