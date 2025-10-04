Ektiği çay ile araya dere girdi! Toplayamıyor
Rize'de DSİ’nin taş duvar çalışması nedeniyle çay bahçesine geçemeyen 73 yaşındaki Ali Atılgan, sezonun son sürgününü toplayamıyor.
Rize’nin Çiftekavak Mahallesi’nde dere ıslahı çalışmaları çay üreticilerini zora soktu. Sanayi sitesi kurulumu kapsamında yapılan çalışmalarda derenin kontrol altına alınması için yüksek taş duvarlar örüldü. Ancak bu duvarlar, bazı üreticilerin bahçelerine ulaşımını tamamen kesti.
Ali Atılgan ve ailesi, yıllardır işledikleri çay arazisine artık geçemiyor. İlk iki sürgünde dere yatağından su verilmediği için ürünlerini toplayabilen Atılgan, üçüncü sürgünde derenin akışa açılmasıyla bahçesine ulaşamıyor.
73 yaşındaki üretici, yarıcıların da çekilmesiyle çayının daldan toplanmadan kalma riskiyle karşı karşıya. “Geçiş yolumuz kapandı, arabayla da yürüyerek de gidemiyoruz” diyen Atılgan, çayın dalında kalmasından endişeli.
Taşların üzerinden atlayarak geçmeye çalıştığını ancak artık derenin su seviyesinin yükseldiğini belirten Atılgan, “Benim gücüm yok, gençler de gelmek istemiyor” sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.
Yetkililerden çözüm bekleyen Ali Atılgan, en azından geçici bir köprü ya da geçiş yolu yapılmasını talep ediyor.
Atılgan, “Çay hazır ama biz ulaşamıyoruz” diyerek yardım çağrısında bulundu.