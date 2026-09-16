Emekliler için en ucuz ülkeler açıklandı: Türkiye de listede
İngiltere merkezli Retirement Abroad’un 2026 karşılaştırmasına göre dünyada emeklilik için en düşük aylık bütçe Vietnam’da 600 sterlinden başlıyor. Türkiye ise 850-1.100 sterlin aralığıyla en ucuz 7 ülke arasına giriyor. Listede ilk sırada 600-900 sterlin aralığıyla Vietnam yer alırken, Türkiye 850-1.100 sterlin aralığıyla 7’nci sıraya yerleşti. Araştırmada çiftlerin giderinin tek kişiye göre iki katına çıkmadığı, toplam maliyetin genellikle yüzde 40-60 artış gösterdiği de vurgulanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Listenin zirvesinde Vietnam var
Araştırmaya göre emeklilikte en düşük aylık bütçeyle yaşanabilecek ülke Vietnam oldu. Vietnam’da tek kişinin konforlu bir yaşam için aylık yaklaşık 600-900 sterlin aralığında bütçe ayırması yeterli görülüyor.
Vietnam’ı 650-950 sterlin aralığıyla Mısır, 700-1.000 sterlin aralığıyla Filipinler ve Gürcistan izliyor. Böylece listenin ilk dört sırasında Asya ve yakın coğrafyadaki düşük maliyetli destinasyonlar öne çıkıyor.
Türkiye 850 sterlin bandında ilk yedide
Türkiye, araştırmada 850-1.100 sterlin aralığıyla 7’nci sırada yer aldı. Bu seviyede Türkiye ile birlikte Bulgaristan da aynı maliyet bandında bulunuyor.
Araştırmada Türkiye için özellikle Akdeniz kıyılarındaki yabancı emekli yerleşimleri, özel sağlık hizmetlerine erişim ve görece düşük yaşam maliyetleri öne çıkarılıyor. Buna karşılık yüksek enflasyon nedeniyle günlük bütçenin yerel para biriminde hızla değişebildiği de not ediliyor.
Emeklilikte en ucuz 15 ülke
1. Vietnam
Aylık yaşam maliyeti 600-900 sterlin aralığında hesaplanıyor. Listeye göre en düşük bütçeyle yaşanabilecek ülke konumunda bulunuyor.
2. Mısır
Tek kişi için aylık maliyet 650-950 sterlin bandında yer alıyor. Kızıldeniz kıyısındaki şehirler düşük maliyet avantajıyla öne çıkıyor.
3. Filipinler
Filipinler’de yaşam maliyeti 700-1.000 sterlin aralığında hesaplanıyor. İngilizce kullanımının yaygın olması, ülkenin dikkat çeken avantajlarından biri olarak gösteriliyor.
4. Gürcistan
Gürcistan da 700-1.000 sterlin aralığında yer alıyor. Özellikle Tiflis, düşük kira ve günlük yaşam giderleri nedeniyle öne çıkarılıyor.
5. Arnavutluk
Arnavutluk’ta aylık bütçe 800-1.100 sterlin düzeyinde hesaplanıyor. Akdeniz kıyısında daha düşük maliyetli yaşam arayan emekliler için dikkat çeken bir seçenek olarak sıralanıyor.
6. Kolombiya
Kolombiya için aylık yaşam maliyeti 850-1.200 sterlin aralığında veriliyor. Özellikle Medellin, iklimi ve sağlık hizmetleriyle öne çıkan merkezlerden biri olarak gösteriliyor.
7. Türkiye
Türkiye’de tek kişi için aylık bütçe 850-1.100 sterlin aralığında hesaplanıyor. Araştırma, Türkiye’yi düşük maliyetli büyük Akdeniz ülkeleri arasında öne çıkarıyor.
8. Bulgaristan
Bulgaristan’da maliyet 850-1.200 sterlin seviyesinde bulunuyor. Avrupa Birliği içinde kalıp daha düşük bütçeyle yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.
9. Ekvador
Ekvador’da aylık maliyet 900-1.250 sterlin bandında yer alıyor. Özellikle Cuenca, yabancı emeklilerin yoğunlaştığı şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.
10. Malezya
Malezya için hesaplanan yaşam maliyeti 900-1.300 sterlin aralığında bulunuyor. Sağlık altyapısı ve İngilizce kullanımının yaygınlığı ülkeyi öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.
11. Yunanistan
Yunanistan’da tek kişinin aylık gideri 950-1.400 sterlin aralığında hesaplanıyor. Büyük şehirler ve popüler adalar dışında maliyetlerin daha yönetilebilir olduğu belirtiliyor.
12. Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs için maliyet 950-1.400 sterlin bandında veriliyor. Güneşli iklim, sağlık hizmetleri ve dil avantajı ülkenin öne çıkan yönleri arasında sıralanıyor.
13. Meksika
Meksika’da aylık yaşam maliyeti 1.000-1.500 sterlin aralığında hesaplanıyor. Özellikle Kuzey Amerikalı emekliler açısından yakınlık avantajı öne çıkıyor.
14. Tayland
Tayland’da maliyet 1.000-1.400 sterlin aralığında bulunuyor. Chiang Mai ve Bangkok gibi merkezler farklı bütçe grupları için seçenek sunuyor.
15. Portekiz
Listenin 15’inci sırasında Portekiz yer alıyor. Tek kişi için aylık maliyet 1.400-1.800 sterlin seviyesinde hesaplanırken, ülke yine de Batı Avrupa’ya göre daha erişilebilir bir seçenek olarak görülüyor.
Fiyat tek başına yeterli görülmüyor
Araştırma, emeklilikte ülke seçiminin yalnızca kira ve günlük harcamalara göre yapılmaması gerektiğini de vurguluyor. Oturum izni, sağlık sistemine erişim, vergi yapısı ve döviz geliriyle yerel para birimi arasındaki ilişki de karar sürecinde belirleyici başlıklar arasında gösteriliyor.
Bu nedenle listede daha düşük maliyetli ülkeler bulunsa da, daha yüksek gelirli emekliler için sağlık güvencesi, hukuki altyapı ve uzun vadeli oturum kolaylığı sunan ülkelerin tercih edilmeye devam ettiği belirtiliyor.
Türkiye neden dikkat çekiyor
Türkiye’nin listede üst sıralarda yer almasının arkasında kira, hizmet ve günlük harcama maliyetlerinin birçok Akdeniz ülkesine göre daha düşük seyretmesi bulunuyor. Antalya, Fethiye ve Bodrum gibi merkezlerde yerleşik yabancı toplulukların bulunması da emekliler için bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Buna karşılık yüksek enflasyon ve ithal ürünlerdeki fiyat baskısı, bütçe planlamasını zorlaştıran başlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle araştırma, Türkiye’de yaşam düşünen emekliler için gelirin güçlü döviz cinsinden olmasının bütçe yönetimini kolaylaştırabileceğine işaret ediyor.