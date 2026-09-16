Emekliler için en ucuz ülkeler açıklandı: Türkiye de listede

Fiyat tek başına yeterli görülmüyor





Araştırma, emeklilikte ülke seçiminin yalnızca kira ve günlük harcamalara göre yapılmaması gerektiğini de vurguluyor. Oturum izni, sağlık sistemine erişim, vergi yapısı ve döviz geliriyle yerel para birimi arasındaki ilişki de karar sürecinde belirleyici başlıklar arasında gösteriliyor.

Bu nedenle listede daha düşük maliyetli ülkeler bulunsa da, daha yüksek gelirli emekliler için sağlık güvencesi, hukuki altyapı ve uzun vadeli oturum kolaylığı sunan ülkelerin tercih edilmeye devam ettiği belirtiliyor.