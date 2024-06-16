En çok milyarder mezun eden 12 üniversite
Forbes dergisi, en çok milyarder mezunu olan üniversitelerin listesini yayımladı. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League mezunu olduğu görüldü.
ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, Haziran 2024 itibariyle mezun ağında en çok milyarder bulunan üniversitelerin bir listesini yayımladı.
ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz özel araştırma üniversitesini kapsayan Ivy League birliğinin, listeye hakim olduğu görüldü.
700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Forbes'un listesi şöyle sıralandı:
12) California Üniversitesi
Berkeley ilçesinden 10 adet milyarder mezun eden üniversitenin en zengin milyarderi, Word ve Excel'i geliştiren Charles Simonyi oldu. Simonyi, 7,7 milyar dolarlık serveti ile birlikte üniversiteden mezun olanların toplam serveti 30,4 milyar dolar olarak hesaplandı.
11) Michigan Üniversitesi
Michigan Üniversitesi, Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile birlikte 10 milyarder mezun etti. Mezun olan milyarderlerin toplam serveti, Larry Page'in 146,1 milyar dolarlık serveti ile birlikte 181 milyar dolara ulaştı.
10) Columbia Üniversitesi
Columbia Üniversitesi, mezun ettiği 11 milyarder ile listenin 10. sırasında yer aldı. Üniversite'nin mezun ettiği milyarderlerin toplam serveti 49,5 milyar dolar olarak hesaplandı.Üniversitenin mezun milyarderleri arasında HIG Capital CEO'su Sami Mnaymneh, Mediacom'un kurucusu Rocco Commisso, Third Point hedge fonunun kurucusu Daniel Loeb ve New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft yer aldı.