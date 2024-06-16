En çok milyarder mezun eden 12 üniversite Forbes dergisi, en çok milyarder mezunu olan üniversitelerin listesini yayımladı. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, milyarderlerin büyük çoğunluğunun Ivy League mezunu olduğu görüldü.

ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, Haziran 2024 itibariyle mezun ağında en çok milyarder bulunan üniversitelerin bir listesini yayımladı. ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz özel araştırma üniversitesini kapsayan Ivy League birliğinin, listeye hakim olduğu görüldü. 700'den fazla milyardere ev sahipliği yapan ABD'de, listedeki 12 üniversitenin mezunu olan milyarderlerin toplam serveti 1,7 trilyon dolar olarak hesaplandı. Forbes'un listesi şöyle sıralandı: 1 | 13

12) California Üniversitesi Berkeley ilçesinden 10 adet milyarder mezun eden üniversitenin en zengin milyarderi, Word ve Excel'i geliştiren Charles Simonyi oldu. Simonyi, 7,7 milyar dolarlık serveti ile birlikte üniversiteden mezun olanların toplam serveti 30,4 milyar dolar olarak hesaplandı. 2 | 13

11) Michigan Üniversitesi Michigan Üniversitesi, Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile birlikte 10 milyarder mezun etti. Mezun olan milyarderlerin toplam serveti, Larry Page'in 146,1 milyar dolarlık serveti ile birlikte 181 milyar dolara ulaştı. 3 | 13