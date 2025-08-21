En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları!
Son yıllarda yalnız seyahat etmek giderek daha popüler hale geliyor. Uçak bileti sitesi enuygun.com, yalnız seyahat edenlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği rotaları açıkladı. Listede Datça, Assos, Ayvalık gibi tatilcilerin gözde beldeleri de yer alıyor.
Tek başına seyahat etme eğilimi son dönemde hızla yükselişe geçti. Birçok insan artık daha çok tek başına tatil yapıyor.
Uçak bileti sitesi enuygun.com da yalnız seyahat tutkunlarının Türkiye'de en çok tercih ettikleri rotaları paylaştı.
Gezginler, daha çok keşif ve deneyim odaklı tatilleri tercih ederken; yaz aylarında bu durum değişiyor. Yalnız tatil yapanlar da yaz mevsiminde genellikle sahil, koy ve plajları tercih ediyor.
İşte yalnız seyahat edenlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği rotalar...
Sinop
Sakin atmosferi, eşsiz plajıyla ziyaretçilere huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.
Amasra
Tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla Amasra en çok tercih edilen rotalardan oldu.
Antalya Adrasan
Berrak denizi ve doğal güzellikleriyle Adrasan tatilcilerin gözdesi.
Balıkesir Ayvalık
Tarihi yapıları ve plajıyla Ayvalık da en çok tercih edilen tatil rotalarından.
Muğla Datça
Temiz koylarıyla Datça tatilcilerin gözdesi.
Çanakkale Assos
Tarihi ve doğayla iç içe geçen yapısıyla Assos, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği bölgelerden.