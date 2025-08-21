  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları!

En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları!

Son yıllarda yalnız seyahat etmek giderek daha popüler hale geliyor. Uçak bileti sitesi enuygun.com, yalnız seyahat edenlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği rotaları açıkladı. Listede Datça, Assos, Ayvalık gibi tatilcilerin gözde beldeleri de yer alıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 1

Tek başına seyahat etme eğilimi son dönemde hızla yükselişe geçti. Birçok insan artık daha çok tek başına tatil yapıyor.

Uçak bileti sitesi enuygun.com da yalnız seyahat tutkunlarının Türkiye'de en çok tercih ettikleri rotaları paylaştı.

1 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 2

Gezginler, daha çok keşif ve deneyim odaklı tatilleri tercih ederken; yaz aylarında bu durum değişiyor. Yalnız tatil yapanlar da yaz mevsiminde genellikle sahil, koy ve plajları tercih ediyor.

İşte yalnız seyahat edenlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği rotalar...

2 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 3

Sinop

Sakin atmosferi, eşsiz plajıyla ziyaretçilere huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.

3 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 4

Amasra

Tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla Amasra en çok tercih edilen rotalardan oldu.

4 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 5

Antalya Adrasan

Berrak denizi ve doğal güzellikleriyle Adrasan tatilcilerin gözdesi.

5 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 6

Balıkesir Ayvalık

Tarihi yapıları ve plajıyla Ayvalık da en çok tercih edilen tatil rotalarından.

6 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 7

Muğla Datça

Temiz koylarıyla Datça tatilcilerin gözdesi.

7 | 8
En çok tercih edilenler belirlendi: Yalnızlar için Türkiye'nin en iyi rotaları! - Resim: 8

Çanakkale Assos

Tarihi ve doğayla iç içe geçen yapısıyla Assos, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği bölgelerden.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
8 | 8