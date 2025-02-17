Epic Games 2024 raporunu yayımladı: Yılın en iyi oyunları 3 başlıkta listelendi! İşte 2024'ün en iyi oyunları
Epic Games Store 2024 yılına dair finansal ve kullanıcı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre her hafta ve bazen ise üst üste günlerce ücretsiz oyun dağıtmasıyla bilinen Epic Games 2024 yılında toplam 89 farklı oyunu ücretsiz sundu. Epic Games ayrıca 2024 yılının en iyi oyunlarını da duyurdu. İşte onlarca oyunu "Eşsiz", "Efsanevi" ve "Destansı" olmak üzere 3 farklı başlıkta paylaşan Epic Games'e göre 2024'ün en iyi oyunları...
Epic Games Store, 2024 yılına ait kullanıcı ve gelir istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan verilere göre, platform önemli bir büyüme kaydederek toplam 1.09 milyar dolar gelir elde etti.
1.09 milyar dolarlık harcama ve kullanıcı artışı
2024 yılında Epic Games Store’daki toplam PC oyuncu harcamaları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artarak 1.09 milyar dolara ulaştı. Ancak, bu harcamanın büyük bir kısmı Epic Games’in kendi oyunlarından geldi. Üçüncü parti oyunlara yapılan harcamalar yüzde 18 düşüşle 255 milyon dolar seviyesinde kaldı.
Kullanıcı sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Epic Games Store’un toplam PC kullanıcı sayısı 25 milyonluk bir artışla 295 milyona ulaştı. Epic ekosistemindeki toplam hesap sayısı ise 94 milyon artarak 898 milyona çıktı. Bu büyümede, Epic Games Store’un Android ve iOS platformlarına açılması önemli bir rol oynadı.