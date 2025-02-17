Epic Games 2024 raporunu yayımladı: Yılın en iyi oyunları 3 başlıkta listelendi! İşte 2024'ün en iyi oyunları

Epic Games Store, 2024 yılına ait kullanıcı ve gelir istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. 1 | 29

Açıklanan verilere göre, platform önemli bir büyüme kaydederek toplam 1.09 milyar dolar gelir elde etti. 2 | 29

1.09 milyar dolarlık harcama ve kullanıcı artışı 2024 yılında Epic Games Store’daki toplam PC oyuncu harcamaları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artarak 1.09 milyar dolara ulaştı. Ancak, bu harcamanın büyük bir kısmı Epic Games’in kendi oyunlarından geldi. Üçüncü parti oyunlara yapılan harcamalar yüzde 18 düşüşle 255 milyon dolar seviyesinde kaldı. 3 | 29