Etli ekmekten tavuk, kıymadan kalp çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelledi. Konya'daki bir lokantada satılan etli ekmekte kanatlı eti, İzmir'de bir pidecideki pide harcında kalp tespit edildi.

