Ev sahibinden sıra dışı tepki: Kiracısını mezarda şikayet etti

"Kiracılarımı, rahmetli büyüklerine mezarlıkta şikayet ettim"

Kiracılarından muhatap bulamayınca mezarlığa giderek merhum büyüklerine şikayet ettiğini dile getiren Süleyman Demircan, "Bu süreçte maddi kaybım 10 Şubat-10 Haziran arası kiralardan 64 bin TL, aidat 8 bin 875 TL, 3 bin 400 TL de ısınma bedeli olmak üzere toplam 76 bin TL'dir. Ben devletimize güveniyorum. Alacaklarımı istiyorum. Babasının mezarına geldim. Rahmetli babasına oğlu ve eşini şikayet ettim. Kiracılarım olan oğlunu ve eşini önce Allah'a, sonra da rahmetli babasına havale ediyorum" diye konuştu.



