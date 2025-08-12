EXXEN nasıl izlenir? Exxen üyelik bilgileri ve ücreti nedir? Uyduda, tvde var mı, şifresiz mi?
Fenerbahçe - Feyenoord maçı bu akşam saat 20.00'de Exxen dijital platformundan yayınlanacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarı mücadeleyi kaçırmak istemezken Exxen üyelik bilgileri araştırılmaya başlandı."Exxen nasıl izlenir ve ücreti ne kadar" sorusu sıkça geliyor.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasından Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak. Temsilcimizin mücadeleden 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Şimdi maçı kaçırmak istemeyenler "EXXEN nasıl izlenir", "Exxen üyelik bilgileri ve ücreti nedir" sorusuna yanıt arıyor.
Exxen nasıl izlenir?
Bir dijital içerik platformu olan Exxen'i internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden izleyebilirsiniz. Platform uyduda ve televizyonda yok. Web sitesine (www.exxen.com) girerek veya mobil/tablet cihazlarda Exxen uygulamasını App Store ya da Google Play üzerinden indirerek hemen izlemeye başlayabilirsiniz.
Exxen üyelik bilgileri ve ücreti nedir?
Dijital yayın platformu Exxen, kullanıcılarına sunduğu paketlerde fiyatlandırmayı iki aşamalı şekilde uyguluyor. Platformun reklamsız standart abonelik ücreti aylık 309 TL olarak belirlenmiş durumda. Spor içeriklerini izlemek isteyen kullanıcılar ise bu pakete ek olarak 190 TL karşılığında Spor Paketi satın almak zorunda.
Böylece, Reklamsız Exxen + Spor Paketi tercih eden abonelerin aylık toplam ödemesi 499 TL’ye ulaşıyor. Aboneliğinizi istediğiniz andan itibaren sonlandırabiliyorsunuz.