EXXEN nasıl izlenir? Exxen üyelik bilgileri ve ücreti nedir? Uyduda, tvde var mı, şifresiz mi?

Exxen nasıl izlenir?

Bir dijital içerik platformu olan Exxen'i internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden izleyebilirsiniz. Platform uyduda ve televizyonda yok. Web sitesine (www.exxen.com) girerek veya mobil/tablet cihazlarda Exxen uygulamasını App Store ya da Google Play üzerinden indirerek hemen izlemeye başlayabilirsiniz.