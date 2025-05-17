Film ilham kaynağı oldu! Elleriyle arazi aracı yaptı
Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan, bir filmden ilham alarak kendi elleriyle arazi aracı yaptı. Görenleri kendine hayran bırakan aracın yapımı 13 ay sürdü. Toplam maliyeti 800-900 bin TL arasında olan aracı satın almak için Erdoğan’a teklifler gelmeye başladı.
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Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, kendi elleriyle arazi aracı yaptı.
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Arkadaşları da denemiş
43 yaşındaki Erdoğan, arabayı Mad Max filminden esinlenerek yaptığını söyledi.
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Erdoğan, arkadaşlarının daha önce benzer bir girişimde bulunduğunu, ardından kendisine teklif ettiklerini ve bu şekilde aracı yapmaya karar verdiğini söyledi.
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Yapımı 13 ay sürdü
Arabanın yapımının toplam 13 ay sürdüğünü ifade eden Erdoğan, her bir parçayı da kendilerinin yaptığını kaydetti.
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