Finike portakalında hava koşulları nedeniyle erken hasat başladı

Üretimin yaklaşık yüzde 80'i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunuluyor, yüzde 20'lik bölümü de Almanya'ya ihraç ediliyor.

Ekim ayı sonunda erkenci portakalların toplanmaya başlandığını belirten Sarıçobanoğlu, "Finike portakalı, 3 tarafı dağ, önü de deniz olan bir bölgede yetişiyor. Buranın havası ve toprağının alüvyon olması diğer portakallara göre fark oluşturuyor. Finike portakalının, aroması ve şeker oranı yüksek, çok sulu ve yendiği zaman ağızda asla posası kalmıyor." dedi.

Pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki gösteren Sarıçobanoğlu, "Antalya'nın diğer ilçeleri ve Muğla bölgesindeki portakallara da 'Finike portakalı' damgası vurulup satıldığını görüyoruz. Bu da gerçek Finike portakalının değerini düşürüyor." diye konuştu.

Kentte son haftalarda yaşanan fırtına ve soğuk rüzgarların geç hasat edilecek bazı portakallara zarar verdiğini aktaran Sarıçobanoğlu, "Bahçelerde yüzde 25 oranında zarar var. İklim değişikliği nedeniyle her yıl ya hortum ya sel ya da fırtınadan portakallar zarar görüyor. Bu yıl 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Bahçeden 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. İstanbul'da ise pazarlarda 40 liraya kadar satıldığını görüyoruz. Finike portakalını Almanya'ya ihraç ediyoruz. Özellikle o pazarda portakalımız rağbet görüyor, seviliyor." ifadelerini kullandı.