Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin ünlüleri Forbes dergisi; spordan müziğe, sinemadan televizyona, eğlence dünyasının en zengin ünlülerini sıraladı.

ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Elon Musk ve Bernard Arnault'in yer aldığı listeye dahil oldu. İşte, Taylor Swift'ten Michael Jordan'a, eğlence dünyasının devleri ve servetleri... 1 | 15

14.Taylor Swift Net Servet: 1,1 Milyar Dolar (yaklaşık 35 milyar 146 milyon 804 bin TL)

Yaş: 34 2 | 15

13. Dick Wolf Net Servet: 1,2 Milyar Dolar (yaklaşık 38 milyar 341 milyon 968 bin TL)

Yaş: 77 3 | 15