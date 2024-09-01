Garfield Tarçın tarihi hanın gözbebeği oldu! Şehir dışından ziyarete geliyorlar
Tarçın İzmir'in tarihi Kızlararağası Hanı'nın demirbaşı oldu. 17 yıldır Kemeraltı Çarşısı'ndaki hanı mesken tutan Tarçın Jim Davis tarafından yaratılan Garfield'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tek gözü, obez yapısı ve rengiyle diğerlerinden ayırt edilen kedi, sabahları kahvaltı hazırlıkları yapan esnafın gözbebeği oldu. Her sabah iş yerlerinin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen 'Tarçın' adlı kedi, karnını doyurduktan sonra iki katlı handa gezintiye çıkıyor, sessiz sedasız tüm iş yerlerine girip çıkıyor. Gününün tamamını handa geçiren Tarçın'ı esnaf da sevip özenle besliyor.
İzmir'de, 17 yıl önce henüz yavruyken Kızlarağası Hanı'nı mesken tutan sokak kedisi Tarçın, yaşamını esnaf ve müşterilerle iç içe sürdürüyor.
İzmir'i ziyaret edenlerin uğrak yerlerinden tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 1745 yılında yapılan Kızlarağası Hanı'nda ağırlıklı olarak hediyelik eşya satışı yapılıyor.
Avlu kısmında çay ocağı bulunan han, tarihi Kemeraltı Çarşısı gezisi sonrası dinlenmek isteyenler tarafından da tercih ediliyor.
Erken saatlerde ticaretin başladığı handa çalışanların sabah telaşının yanında bir sokak kedisi göze çarpıyor.