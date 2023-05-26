Giresun’da çilekten kazandığı kazanç fındığı üçe katladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017'de çilek üretiminin yaygınlaştırılması için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da finanse edilen proje hayata geçirildi.

Zaman içinde ürüne talebin arttığını belirten Çönt, "4 yıl önce küçük bir sera kurdum ve hobi olarak üretime başladım. Antalya'ya gittim ve orada bu ürünün yetiştiriciliğine yönelik kurs aldım. Zamanla da hem kendimi hem üretimimi geliştirdim." dedi.