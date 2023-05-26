Giresun’da çilekten kazandığı kazanç fındığı üçe katladı
Giresun'da son yıllarda yaygınlaşan çilek üretimi, fındığın ardından yöre çiftçisi için gelir kaynağı oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017'de çilek üretiminin yaygınlaştırılması için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da finanse edilen proje hayata geçirildi.
Devlet desteğiyle il genelinde 6 yılda 19 dekar bahçe ve sera oluşturuldu. Kentte bu yıl 60 tonun üzerinde çilek rekoltesi bekleniyor.
Espiye ilçesine bağlı Çam Mahallesi'nde çilek yetiştiren İbrahim Çönt, meyvenin üretimine hobi olarak başladığını söyledi.
Zaman içinde ürüne talebin arttığını belirten Çönt, "4 yıl önce küçük bir sera kurdum ve hobi olarak üretime başladım. Antalya'ya gittim ve orada bu ürünün yetiştiriciliğine yönelik kurs aldım. Zamanla da hem kendimi hem üretimimi geliştirdim." dedi.