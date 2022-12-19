  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Göl kenarındaki kamışlar 5 köyün geçim kaynağı oldu

Göl kenarındaki kamışlar 5 köyün geçim kaynağı oldu

Afyonkarahisar'daki Eber ve Akşehir göllerinde bulunan kamışlar Boldovin ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı oldu. Bölgedeki 5 köyün nüfusunun yüzde 80'inin gölden kestikleri kamışlar sayesinde ekmeğini kazandığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden kesim belgesi alan köylülerin, kasım ayında başlayan kamış kesme mesaisi mart ayında bitiyor.

1 | 5

Bölgede çalışanlardan Ali Rıza Çivi, AA muhabirine, Bolvadin'e bağlı 5 köyün nüfusunun yüzde 80'inin geçimlerini gölden sağladıklarını söyledi.

2 | 5

Kamışçılığın dededen, babadan kalma bir iş olduğunu aktaran Çivi, şöyle konuştu:

3 | 5

"Kamış kesmek zahmetli bir iş. Eldivenlerimizi giyerek, kamışları orakla biçiyoruz. Kestiğimiz kamışları traktörlerle ilçedeki alım merkezine götürüyoruz. Geçen yıl kamışın bağını 8 liraya satmıştık. Allah bu yıl yüzümüze güldü kamış güzel para yaptı. Bağını 15 liraya satıyoruz. Bu göl 6 bin kişiye ekmek veriyor. Sabah 7.30'da evden çıkıyor, 8.00'dan 15.30'a kadar biçiyoruz. Günde 7 saat çalışarak 150 bağ biçiyoruz."

4 | 5