Göl kenarındaki kamışlar 5 köyün geçim kaynağı oldu
Afyonkarahisar'daki Eber ve Akşehir göllerinde bulunan kamışlar Boldovin ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı oldu. Bölgedeki 5 köyün nüfusunun yüzde 80'inin gölden kestikleri kamışlar sayesinde ekmeğini kazandığı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden kesim belgesi alan köylülerin, kasım ayında başlayan kamış kesme mesaisi mart ayında bitiyor.
Bölgede çalışanlardan Ali Rıza Çivi, AA muhabirine, Bolvadin'e bağlı 5 köyün nüfusunun yüzde 80'inin geçimlerini gölden sağladıklarını söyledi.
Kamışçılığın dededen, babadan kalma bir iş olduğunu aktaran Çivi, şöyle konuştu:
"Kamış kesmek zahmetli bir iş. Eldivenlerimizi giyerek, kamışları orakla biçiyoruz. Kestiğimiz kamışları traktörlerle ilçedeki alım merkezine götürüyoruz. Geçen yıl kamışın bağını 8 liraya satmıştık. Allah bu yıl yüzümüze güldü kamış güzel para yaptı. Bağını 15 liraya satıyoruz. Bu göl 6 bin kişiye ekmek veriyor. Sabah 7.30'da evden çıkıyor, 8.00'dan 15.30'a kadar biçiyoruz. Günde 7 saat çalışarak 150 bağ biçiyoruz."