Göl kenarındaki kamışlar 5 köyün geçim kaynağı oldu

Kamışçılığın dededen, babadan kalma bir iş olduğunu aktaran Çivi, şöyle konuştu:

"Kamış kesmek zahmetli bir iş. Eldivenlerimizi giyerek, kamışları orakla biçiyoruz. Kestiğimiz kamışları traktörlerle ilçedeki alım merkezine götürüyoruz. Geçen yıl kamışın bağını 8 liraya satmıştık. Allah bu yıl yüzümüze güldü kamış güzel para yaptı. Bağını 15 liraya satıyoruz. Bu göl 6 bin kişiye ekmek veriyor. Sabah 7.30'da evden çıkıyor, 8.00'dan 15.30'a kadar biçiyoruz. Günde 7 saat çalışarak 150 bağ biçiyoruz."