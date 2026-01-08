Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Beyaz bal merak uyandırıyor

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" olarak ünlenen doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli genç girişimci Yunus Emre Söğüt, beyaz balın doğal sürecini ve gördüğü ilgiyi anlattı.