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Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı

Gülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Gül hasadı döneminde kentte turizmde hareketleniyor.

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Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı - Resim: 1

Gülün başkenti Isparta’da hasat mesaisi başladı. Gül hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

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Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarında güller toplanıyor

Gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşte patlamasını önlemek isteyen üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül toplamaya başlıyor.

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Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı - Resim: 3

Güller, alım merkezine gidiyor

Toplanan güller ise kısa sürede "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. 

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Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı - Resim: 4

Güller, daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılıyor. İlk kaynatma işleminin ardından elde edilen yağlı su, başka kazanlara aktarılıyor. İkinci kez kaynatılan bu karışımdan, gül yağı süzülerek ayrıştırılıyor ve ihracata hazır hale geliyor.

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