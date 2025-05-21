Gülün başkentinde hasat vakti! Isparta'da güller toplanmaya başlandı
Gülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Gül hasadı döneminde kentte turizmde hareketleniyor.
Gülün başkenti Isparta’da hasat mesaisi başladı. Gül hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.
Sabahın ilk ışıklarında güller toplanıyor
Gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşte patlamasını önlemek isteyen üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül toplamaya başlıyor.
Güller, alım merkezine gidiyor
Toplanan güller ise kısa sürede "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırıyor.
Güller, daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılıyor. İlk kaynatma işleminin ardından elde edilen yağlı su, başka kazanlara aktarılıyor. İkinci kez kaynatılan bu karışımdan, gül yağı süzülerek ayrıştırılıyor ve ihracata hazır hale geliyor.