Gündüz terzi, gece şampiyon!

Akşamları dükkanı kapattıktan sonra her gün antrenman yaptığını ifade eden Korucu, "Yaklaşık 2 saat bilardo çalışmalarına zaman ayırıyoruz. Çok güzel bir antrenman salonumuz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Elazığ’a kazandırdığı bu tesiste hem çocuklar hem gençler hem de bizim gibi profesyonel oyuncular bir arada antrenman yapabiliyor" şeklinde konuştu.