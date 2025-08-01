Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Bu yıl Güneş tutulması gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması için gün sayılırken tam tarih sorgulanıyor ve "Güneş tutulması ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Doğa olaylarının en çok ilgi göreni Güneş tutulması oluyor. Bu muazzam olayı her yıl heyecanla izleniyor. Bu yıl da bir parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Doğaseverler tarihi merak ederek "Güneş tutulması ne zaman" diye soruyor.
Güneş tutulması ne zaman?
Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşan Güneş tutulması bu yıl 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.
Türkiye'den izlenebilecek mi?
21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye'den maalesef izlenemeyecek. Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik bölgesi bu muhteşem doğa olayına şahitlik edecek.