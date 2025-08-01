Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Doğa olaylarının en çok ilgi göreni Güneş tutulması oluyor. Bu muazzam olayı her yıl heyecanla izleniyor. Bu yıl da bir parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Doğaseverler tarihi merak ederek "Güneş tutulması ne zaman" diye soruyor.

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