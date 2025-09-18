Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi?
Gökyüzü meraklıları yine muhteşem bir doğa olayına hazırlanıyor. Kısmı Güneş Tutulması için geri sayım devam ederken tam tarih konusunda bilgi sahibi olmayanlar "Güneş Tutulması ne zaman, hangi tarihte" diye soruyor. Öte yandan tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de merak edilen bir başka konu...
Dünya, Güneş Tutulmasına hazırlanıyor. Gökyüzünün büyülü anı kaçırılmak istenmiyor. Bu sebeple tarihler yoğun şekilde araştırılıyor. Son günlerde "Güneş Tutulması ne zaman, hangi tarihte" sorusu artarken Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de araştırılıyor.
Kısmı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?
Göz kamaştıran doğa olayı Kısmı Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 saat 22.53'te gerçekleşecek.
Güneş tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi?
Bu muhteşem gökyüzü şovu maalesef Türkiye'den izlenemeyecek.
Güneş Tutulması nedir?
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'in ışınlarını engellemesi sonucu oluşan astronomik bir olaydır. Bu durum, Dünya'nın belirli bölgelerinde Güneş'in kısmen veya tamamen kararmış gibi görünmesine neden olur.
Üç ana güneş tutulması türü vardır:
Tam Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünü tamamen kapatmasıyla meydana gelir. Bu, yalnızca Ay'ın tam gölge konisinin (umbra) Dünya'ya düştüğü çok dar bir alanda izlenebilir. Bu sırada Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi görünür hale gelir.
Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in merkezini kapatsa bile, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle Güneş'in çevresinde parlak bir halka (ateş çemberi) görülür. Bu, Ay'ın gölgesinin, Dünya'ya tam olarak ulaşamadığı zamanlarda meydana gelir.
Parçalı (Kısmi) Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in sadece bir kısmını örtmesiyle oluşur. Bu, tam veya halkalı tutulmaların gerçekleştiği bölgelerin dışında, daha geniş bir alanda gözlemlenebilir.