Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kısmi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Üç ana güneş tutulması türü vardır:

Tam Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünü tamamen kapatmasıyla meydana gelir. Bu, yalnızca Ay'ın tam gölge konisinin (umbra) Dünya'ya düştüğü çok dar bir alanda izlenebilir. Bu sırada Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi görünür hale gelir.

Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in merkezini kapatsa bile, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle Güneş'in çevresinde parlak bir halka (ateş çemberi) görülür. Bu, Ay'ın gölgesinin, Dünya'ya tam olarak ulaşamadığı zamanlarda meydana gelir.

Parçalı (Kısmi) Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in sadece bir kısmını örtmesiyle oluşur. Bu, tam veya halkalı tutulmaların gerçekleştiği bölgelerin dışında, daha geniş bir alanda gözlemlenebilir.