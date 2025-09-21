Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kısmi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Dünya Kısmi Güneş Tutulması'na hazırlanıyor. Doğaseverler bu muhteşem gök şovunu heyecanla beklerken saat merak ediliyor. Öte yandan tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de araştırılıyor. İşte "Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta" sorusunun yanıtı...
Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Bu görsel şölene tanıklık etmek isteyen vatandaşlar aramalarını sıklaştırdı. Heyecan her geçen dakika artarken tutulma öncesinde en çok merak edilen konu ise tutulmanın hangi saatlerde gerçekleşeceği ve Türkiye’den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği. İşte ayrıntılar...
Kısmı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?
Göz kamaştıran doğa olayı Kısmı Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 saat 22.53'te gerçekleşecek.
Güneş tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi?
Bu muhteşem gökyüzü şovu maalesef Türkiye'den izlenemeyecek. Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğu kıyıları, Antarktika'nın kuzeyi ve bazı Pasifik adaları bu tarihi olaya tanıklık edecek.
Güneş Tutulması nedir?
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'in ışınlarını engellemesi sonucu oluşan astronomik bir olaydır. Bu durum, Dünya'nın belirli bölgelerinde Güneş'in kısmen veya tamamen kararmış gibi görünmesine neden olur.
Üç ana güneş tutulması türü vardır:
Tam Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünü tamamen kapatmasıyla meydana gelir. Bu, yalnızca Ay'ın tam gölge konisinin (umbra) Dünya'ya düştüğü çok dar bir alanda izlenebilir. Bu sırada Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi görünür hale gelir.
Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in merkezini kapatsa bile, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle Güneş'in çevresinde parlak bir halka (ateş çemberi) görülür. Bu, Ay'ın gölgesinin, Dünya'ya tam olarak ulaşamadığı zamanlarda meydana gelir.
Parçalı (Kısmi) Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in sadece bir kısmını örtmesiyle oluşur. Bu, tam veya halkalı tutulmaların gerçekleştiği bölgelerin dışında, daha geniş bir alanda gözlemlenebilir.