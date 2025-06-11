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  4. Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de

Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de

Lüks yat "Solandge", yakıt ikmali için Fethiye’ye geldi. Haftalık kira bedelinin 1 milyon euro olduğu belirtilen yatta helikopter pisti, spa, jakuzi, yüzme havuzu, spor salonu, plaj kulübü, sinema salonu ile oyun odası bulunuyor.

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Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de - Resim: 1

"Solandge" adlı lüks yat, yakıt ikmali yapmak üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine demir attı.

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Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de - Resim: 2

Yata ikmal edilecek akaryakıt ise Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirildi.

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Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de - Resim: 3

Malta bayraklı ultra lüks yat, 85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde.

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Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de - Resim: 4

Yatın 2013 yılında Almanya'da inşa edildiği biliniyor.

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