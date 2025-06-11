Haftalık kirası 1 milyon euro! Lüks yat 'Solandge' Fethiye'de
Lüks yat "Solandge", yakıt ikmali için Fethiye’ye geldi. Haftalık kira bedelinin 1 milyon euro olduğu belirtilen yatta helikopter pisti, spa, jakuzi, yüzme havuzu, spor salonu, plaj kulübü, sinema salonu ile oyun odası bulunuyor.
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"Solandge" adlı lüks yat, yakıt ikmali yapmak üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine demir attı.
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Yata ikmal edilecek akaryakıt ise Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirildi.
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Malta bayraklı ultra lüks yat, 85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde.
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Yatın 2013 yılında Almanya'da inşa edildiği biliniyor.
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