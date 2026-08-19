Her ameliyat öncesi tam altın verdi, son halini görünce aynalara küstü

Alpsoy, operasyonlar için farklı tarihlerde ödeme yaptığını da söyledi. İlk ameliyatta bir tam altın verdiğini, ikinci ameliyatta yine altın ödediğini belirten Alpsoy; üçüncü operasyon için 7 bin lira, hastanedeki son operasyon için ise 23 ila 25 bin lira ödediğini ifade etti.