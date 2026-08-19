Her ameliyat öncesi tam altın verdi, son halini görünce aynalara küstü
Elazığ’da çalıştığı bakım merkezinde bir hastanın müdahalesi sonucu burnu kırılan 41 yaşındaki Aysun Alpsoy, tedavi amacıyla geçirdiği 4 operasyonun ardından burnunda şekil bozukluğu, yırtık ve yanık izi oluştuğunu öne sürdü. “Ben resmen hayattan koptum” diyen Alpsoy, doktor hakkında şikâyetçi olarak konuyu yargıya taşıdı.
Elazığ’da yaşayan iki çocuk annesi Aysun Alpsoy’un hayatı, yaklaşık 4 yıl önce çalıştığı bakım merkezinde yaşanan olayın ardından değişti.
Alpsoy’un anlatımına göre, hastaları molaya çıkardıkları sırada bir hastanın ani refleksle vurması sonucu burnu kırıldı. Burnundaki hasarın giderilmesi için bakım merkezinin yönlendirmesiyle plastik cerraha başvuran Alpsoy, sonraki süreçte 4 kez operasyon geçirdi.
Operasyonların ilk üçü doktorun kliniğinde, sonuncusu ise Elazığ'da özel bir hastanede genel anestezi altında gerçekleştirildi. Alpsoy, operasyonlara rağmen burnundaki sorunların giderilmediğini; aksine yırtık, yanık izi ve şekil bozukluğu oluştuğunu iddia etti.
Yaşadığı süreci anlatan Alpsoy, 4 operasyonun ardından istediği sonucu alamadığını belirterek "Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı" dedi.
Son operasyondan sonra burnunun iki tarafının farklı göründüğünü öne süren Alpsoy, burnunda kalıcı olduğunu söylediği bir yanık ile dikiş ve yırtık izleri bulunduğunu, burun deliklerinin de orantılı olmadığını iddia etti.
Alpsoy, operasyonlar için farklı tarihlerde ödeme yaptığını da söyledi. İlk ameliyatta bir tam altın verdiğini, ikinci ameliyatta yine altın ödediğini belirten Alpsoy; üçüncü operasyon için 7 bin lira, hastanedeki son operasyon için ise 23 ila 25 bin lira ödediğini ifade etti.
Burnundaki görüntünün sosyal hayatını da etkilediğini anlatan Alpsoy, insanların yüzüne bakmasından rahatsız olduğunu ve konuşurken yüzünü çevirdiğini söyledi. Yaşadıklarının ardından kendisini kötü hissettiğini belirten Alpsoy, “Ben resmen hayattan koptum” ifadelerini kullandı.
Alpsoy’un iddiasına göre başka doktorlar, daha önce birden fazla operasyon geçirmiş olması nedeniyle yeni bir müdahaleyi üstlenmek istemedi. Doktoruyla anlaşma sağlanamadığını belirten Alpsoy, ödediği ücretin kendisine verilmesini ve başka bir yerde ameliyat olmak istediğini söylediğini, ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü.
Yaşananların ardından doktordan şikâyetçi olan Alpsoy, hukuki süreç başlattığını açıkladı.
Alpsoy, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirterek “Sonuçta burnumu siz böyle yaptınız, ben yapmadım deyince kabul etmediler. Ben de kabul etmedikleri için dava açtım” dedi.