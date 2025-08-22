Hobi amaçlı üretti, Türkiye'de bir benzeri daha yok

Uluer Vardaloğlu, çocukluk yıllarından bu yana süregelen deniz tutkusunu el emeği tekne maketlerine dönüştürüyor. 1 | 9

Aynı zamanda yelkenci olan Vardaloğlu, uzun yıllar boyunca gerçek boyutlu tekne yapımıyla da uğraştığını fakat yaşının ilerlemesiyle birlikte bu uğraşın daha zahmetli hale geldiğini söyledi. 2 | 9

Vardaloğlu her bir çalışmanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtirken, yaptığı işleri evinin duvarlarında sergiliyor. 3 | 9

Sehpa olarak kullanılan tekne ise Karadeniz'e özgü, halk arasında 'çırnık' olarak bilinen geleneksel bir balıkçı kayığından esinlenmiş. 4 | 9

Orijinal formunun 1/16 ölçeğinde hazırlanan bu maket, Vardaloğlu'nun yaptığı son çalışma olma özelliğini taşıyor. 5 | 9

Tekneleri dekoratif amaçlı yaptığını kaydeden Vardaloğlu, sehpa olarak kullanılan teknenin Türkiye’de bir benzerinin daha olmadığını öne sürdü. 6 | 9

Vardaloğlu, “Orijinaline sadık kalınarak, tamamen kestane ağacından yapılmıştır. Kullandığım malzemeler çoğunlukla egzotik kökenli ağaçlardır. Genellikle Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden temin ediyorum" diye konuştu. 7 | 9