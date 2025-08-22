Hobi amaçlı üretti, Türkiye'de bir benzeri daha yok
Trabzon'da yaşayan Uluer Vardaloğlu emekli inşaat mühendisi, aynı zamanda eski bir yelkenci. Hobi olarak yaptığı yarım kesitli tekneleri evinin duvarında sergiliyor. En iddialı işi ise sehpa olarak kullanılan tekne. Vardaloğlu'na göre; orijinaline sadık kalınarak yapılan bu eserin Türkiye'de bir benzeri daha yok.
Uluer Vardaloğlu, çocukluk yıllarından bu yana süregelen deniz tutkusunu el emeği tekne maketlerine dönüştürüyor.
Aynı zamanda yelkenci olan Vardaloğlu, uzun yıllar boyunca gerçek boyutlu tekne yapımıyla da uğraştığını fakat yaşının ilerlemesiyle birlikte bu uğraşın daha zahmetli hale geldiğini söyledi.
Vardaloğlu her bir çalışmanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtirken, yaptığı işleri evinin duvarlarında sergiliyor.
Sehpa olarak kullanılan tekne ise Karadeniz'e özgü, halk arasında 'çırnık' olarak bilinen geleneksel bir balıkçı kayığından esinlenmiş.
Orijinal formunun 1/16 ölçeğinde hazırlanan bu maket, Vardaloğlu'nun yaptığı son çalışma olma özelliğini taşıyor.
Tekneleri dekoratif amaçlı yaptığını kaydeden Vardaloğlu, sehpa olarak kullanılan teknenin Türkiye’de bir benzerinin daha olmadığını öne sürdü.
Vardaloğlu, “Orijinaline sadık kalınarak, tamamen kestane ağacından yapılmıştır. Kullandığım malzemeler çoğunlukla egzotik kökenli ağaçlardır. Genellikle Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden temin ediyorum" diye konuştu.